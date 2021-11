Nguy cơ lây lan dịch mạnh nếu buông lỏng cảnh giác

Các khách mời chia sẻ thông tin tại Hội thảo “Bảo vệ sức khỏe, thích ứng an toàn với dịch Covid-19”

Theo PGS-TS Lương Ngọc Khuê, qua các báo cáo hàng ngày, nước ta vừa trải qua 4 giai đoạn dịch. Dịch bệnh căng thẳng với nhiều ca mắc mới tăng liên tục qua các ngày, trong đó có 911.310 người đã khỏi bệnh và hiện tại có tới 5.295 bệnh nhân nặng.

Mặc dù dịch bệnh đã qua giai đoạn đỉnh cao, nhưng so với tình hình thế giới hiện nay vẫn đang căng thẳng, nên nguy cơ trong nước có thể sẽ chưa thể chấm dứt được hoàn toàn dịch bệnh. Vì thế, nhiệm vụ số 1 trong giai đoạn hiện nay là: thực hiện nghiêm khắc 5K, các biện pháp phòng chống dịch. Mặc dù dịch bệnh đã được kiểm soát nhưng chúng ta hoàn toàn không thể lơ là cảnh giác.

“Chúng tôi đã trao đổi với các chuyên gia từ Mỹ, và được biết nhiều trường hợp tiêm 2 mũi vaccine vẫn mắc bệnh với các biến chủng như Delta, Lambda… Mới đây, Chủ tịch nước đã viết 1 thư tay trao cho Bộ Y tế đặc biệt dặn dò không lơ là chống dịch, thực hiện nghiêm khắc thích ứng linh hoạt, an toàn bảo vệ sức khỏe cho người dân. Các mặt trận phải hết sức cảnh giác”, PGS-TS Lương Ngọc Khuê thông tin và mong muốn, chúng ta đề ra mục tiêu: Sống chung với dịch, nhưng sống chung như thế nào để an toàn, đảm bảo cho đời sống của người dân là vấn đề cần sự chung tay của cả người dân, của y bác sĩ và của hệ thống chính quyền.

PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh thông tin tại Hội thảo “Bảo vệ sức khỏe, thích ứng an toàn với dịch Covid-19” tại điểm cầu Hà Nội Cũng theo PGS-TS Lương Ngọc Khuê, tại Việt Nam luôn hiện hữu nguy cơ lây lan dịch mạnh nếu chúng ta buông lỏng cảnh giác. Khi thực hiện chiến lược thích ứng an toàn này, chúng ta phải ý thức từ mỗi tế bào của xã hội, thực hiện nghiêm hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, sẵn sàng ứng phó nếu dịch bệnh lây lan.

Đặc biệt các cơ sở khám chữa bệnh, bệnh viện phải đáp ứng sẵn sàng thích ứng 4 tại chỗ. Các bác sĩ phải được huấn luyện, thực hành để ứng phó sẵn sàng đối phó đại dịch; các bệnh viện phải thực hiện nghiêm Chỉ đạo 3088 về Bệnh viện an toàn.

Mặt khác, phải tích cực triển khai công tác điều trị các bệnh thông thường, bởi ngoài dịch Covid-19, vẫn còn rất nhiều căn bệnh thông thường khác làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Các bệnh viện, cơ sở y tế phải thực hiện linh hoạt chiến lược nhiệm vụ kép. Các bộ ban ngành tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc điều trị và đưa ra kế hoạch cụ thể trong hệ thống y tế để đạt 1 mục tiêu quan trọng duy nhất là giảm thiểu tỷ lệ tử vong đến mức thấp nhất.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh Tại Hội thảo, BS Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Truyền nhiễm TPHCM, Cố vấn chuyên môn Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM chia sẻ, lỗ hổng chưa từng có qua đợt dịch vừa qua và sự quá tải của dịch bệnh với người làm truyền nhiễm là hết sức bình thường, nhưng đối với người làm nội khoa, làm chuyên khoa không thấy được.

“Có những lúc không nghe người bệnh, không biết người bệnh thiếu cái gì, cần cái gì. Do đó, tôi lập ra các trang fanpage để hỗ trợ họ. Cũng may là qua nhóm F0 đó, chúng ta tiếp nhận được sự chia sẻ của người bệnh, đó là điều quan trọng hơn nhiều so với những gì bác sĩ nhìn thấy. Bởi vì cuộc chiến này tâm lý diễn ra như nhau, sự cô đơn, bất lực, bơ vơ”, bác sĩ Trương Hữu Khanh thông tin và cho biết, cần nhìn lại cuộc chiến để thấy được những điều chưa làm được và đừng để nó tiếp tục xảy ra trong thời gian tới.

Chú trọng hỗ trợ sức khỏe tâm thần Trình bày tham luận tại hội thảo, Tiến sĩ tâm lý Lê Minh Công – Phó trưởng khoa Công tác xã hội trường ĐH KHXH&NV TPHCM cho rằng, Covid-19 là khủng hoảng toàn cầu, dẫn tới gia tăng các vấn đề sức khỏe tâm thần của người dân. Ước tính khoảng 10%-60% dân số có các triệu chứng rối loạn tâm thần, cao gấp 3 lần so với trước dịch Covid-19. Tuy vậy, các quốc gia vẫn chưa quan tâm hoặc chú ý đến sức khỏe tâm thần của người dân. Tiến sĩ tâm lý Lê Minh Công Các rối loạn, vấn đề sức khỏe tâm thần khởi phát ngay trong dịch như cảm xúc âm tính; nhận thức tiêu cực; trầm cảm; lo âu, hoảng sợ; ám sợ; triệu chứng cơ thể; tự sát… Các rối loạn tâm thần có thể kéo dài, khởi phát kể cả sau dịch từ 2 đến 9 năm gồm: trầm cảm; ám ảnh sợ… Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần là giãn cách xã hội, cách ly, dương tính; kiệt sức; khó tiếp cận nguồn an sinh xã hội; tiếp nhận thông tin nhiễu loạn, độc hại; khủng hoảng tài chính và việc làm; mất người thân; lo sợ về tương lai… 5 nhóm dễ tổn thương sức khỏe tâm thần gồm: nhân viên y tế, nhân viên tuyến đầu; trẻ em, nhất là các nhóm trẻ có nhu cầu đặc biệt; công nhân (lao động di cư), lao động phi chính thức; người có vấn đề tâm thần hoặc bệnh nền trước đó; người khuyết tật.

