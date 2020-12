Ngoài bị cáo người Trung Quốc giả dân Khánh Hòa đang chờ tòa án xét xử, còn có những đối tượng khác phối hợp với bị cáo này lập “hang ổ” hoạt động tội phạm mang tính chất quốc tế tại TP Nha Trang.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra đối với You Hai Qiang (tên gọi khác là “A Cường”, người Trung Quốc), có liên can bị cáo Song Jia Hao trong vụ án “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” đang chờ TAND tỉnh Khánh Hòa mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Lập “sàn mua bán tiền ảo”

Bị cáo Song Jia Hao (28 tuổi), quốc tịch Trung Quốc, sinh quán và thường trú tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc). Sau khi nhập cảnh Việt Nam, Song đến TP Nha Trang (Khánh Hòa). Tháng 4-2019, Song Jia Hao chi tiền cho một số người Trung Quốc và Việt Nam móc nối với một cán bộ Công an phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang làm giả các giấy tờ cho Song Jia Hao biến thành người Việt Nam để được cấp hộ khẩu, giấy CMND, thường trú tại TP Nha Trang.

Theo kết quả điều tra của Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, Song Jia Hao “đội lốt” Nguyễn Khang Tinh, đã cùng với nhiều người Trung Quốc khác thiết lập website “sàn mua bán tiền ảo” nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân tại Trung Quốc.

Những người đồng lõa với Song Jia Hao (“đội lốt” Nguyễn Khang Tinh) sử dụng công nghệ cao để hoạt động tội phạm quốc tế tại TP Nha Trang đều là người Trung Quốc. Trong đó có “A Hào”, Cao Zehua (nam, sinh 1998, hộ chiếu EE 0334185), Quin Jun Hao (nam, sinh 1993, hộ chiếu số E35996556) và các đối tượng mang tên Xu Zhuang, Liu Shi Cheng, Du Xue Zang.

“Hang ổ” tại TP Nha Trang mà Song Jia Hao và những người Trung Quốc kể trên thuê là hai căn hộ 3036 và 3040 của khách sạn Mường Thanh Khánh Hòa, ngay đầu cầu trên đường Trần Phú. Chỉ khi phối hợp kiểm tra hành chính đối với Song Jia Hao cùng những người Trung Quốc trên vào ngày 4-8, Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa mới phát hiện Nguyễn Khang Tinh chính là Song Jia Hao.

Tiếp tục truy tìm nhóm lẩn trốn

Tại hai căn hộ 3036 và 3040 trong khách sạn Mường Thanh Khánh Hòa, công an thu giữ 12 máy tính xách tay, 74 thiết bị điện tử, điện thoại di động, 86 con dấu khắc và 20 bọc tài liệu đều khắc và in chữ Trung Quốc.

Theo cơ quan điều tra của Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, qua kiểm tra dữ liệu trong các thiết bị đã thu giữ và điều tra ban đầu, Song Jia Hao khai nhận đã cùng những người Trung Quốc trên nhập cảnh vào Việt Nam, thuê các căn hộ tại khách sạn Mường Thanh Khánh Hòa là để lập website “sàn mua bán tiền ảo” nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua hoạt động tội phạm mang tính chất quốc tế.

Theo nguồn tin trên, cả hộ khẩu, giấy CMND đội lốt dân Khánh Hòa của Song Jia Hao được cấp cũng đều đã bị hủy. Còn You Hai Qiang (A Cường) vẫn đang bị điều tra các hành vi liên quan đến hoạt động tội phạm của Song Jia Hao và nhóm người Trung Quốc tại Khánh Hòa.

Trong khi đó, theo Viện KSND tỉnh Khánh Hòa, trong số người Trung Quốc đã cùng Song Jia Hao sử dụng công nghệ cao để hoạt động tội phạm mang tính chất quốc tế tại khách sạn Mường Thanh Khánh Hòa, có một nhóm đối tượng đang lẩn trốn nên chưa làm rõ được hành vi phạm tội.

Theo PHAN SÔNG NGÂN