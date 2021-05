Người thứ hai ở Anh đã chết sau khi tiêm đầy đủ vắc xin COVID-19

Cụ ông William Shakespeare tiêm vắc xin vào tháng 12-2020, khi nước Anh cấp phép khẩn cấp cho vắc xin Pfizer – Ảnh: TNS

Theo Đài BBC, cụ ông 81 tuổi tên William Shakespeare là người đàn ông đầu tiên và là người thứ hai ở Anh qua đời dù đã tiêm đầy đủ vắc xin của Pfizer.

Vắc xin COVID-19 của Pfizer được Anh phê duyệt khẩn cấp vào đầu tháng 12-2020.

Nguyên nhân cái chết của ông Shakespeare không được công bố. Người đầu tiên mất ở Anh sau khi tiêm đầy đủ vắc xin là cụ bà 90 tuổi tên Margaret Keenan.

Ông Shakespeare là cư dân thành phố Coventry, hạt West Midlands, từng làm việc tại Hãng xe Rolls-Royce. Ông trở nên nổi tiếng ngay từ lúc được tiêm vắc xin lần đầu tiên tại Bệnh viện Đại học Coventry, chủ yếu do cái tên đặc biệt của ông, trùng với tên đại văn hào nổi tiếng.

Khi ông được tiêm vắc xin, nhiều người trên mạng xã hội bông đùa gọi đó là The Taming of the Flu (tạm dịch: Thuần hóa bệnh cúm), ám chỉ tác phẩm nổi tiếng vào thế kỷ 16 của nhà viết kịch William Shakespeare có tên The Taming of the Shrew (tạm dịch: Thuần hóa cô nàng đanh đá).

Theo Đài BBC, ông Shakespeare sống cùng người vợ tên Joy, 2 con trai và cháu. Ông cũng là một người ủng hộ tích cực cho Đảng Lao động ở địa phương.

“Chúng tôi rất tiếc khi nghe tin ông Shakespeare qua đời”, các quan chức Đảng Lao động ở hạt West Midlands viết trên Twitter.

“Shakespeare sẽ được tưởng nhớ vì nhiều thứ, bao gồm sở thích nghịch ngợm” – Jayne Innes, thành viên hội đồng thành phố Coventry, nói.

Theo Minh Khôi (tuoitre online)

