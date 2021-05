Người tạm trú ở TP.HCM làm căn cước công dân như thế nào?

Công an quận 3, TP.HCM làm căn cước công dân lưu động cho người dân các phường 12, 13, 14 tại nhà thờ Vườn Xoài – Ảnh: TỰ TRUNG

* Tôi có hộ khẩu tỉnh, tạm trú nhiều năm tại TP.HCM, có thể làm căn cước công dân gắn chip (CCCD) ở đâu, thủ tục như thế nào? (Trần Bá Tính, TP.HCM)



– Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.HCM (PC06), TP.HCM có hơn 4,1 triệu nhân khẩu trong diện cấp CCCD, trong đó hơn 2,7 triệu nhân khẩu thường trú và hơn 1,4 triệu người tạm trú.

Kể từ ngày 1-5-2021, Công an TP.HCM sẽ tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip cho người tạm trú tại TP.HCM song song với việc tiếp nhận hồ sơ làm CCCD cho người có hộ khẩu ở TP.

Người tạm trú diện nào có thể được tiếp nhận hồ sơ làm CCCD tại TP.HCM? Đó là những người có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh thành khác đang sinh sống tại TP.HCM. Người dân tạm trú tại TP.HCM có thể đến Công an TP Thủ Đức và công an 21 quận, huyện để được tiếp nhận hồ sơ.

Theo hướng dẫn của PC06, người tạm trú không cần giấy tờ chứng minh về nơi thường trú của mình. Tuy nhiên, để thuận tiện và tránh những phát sinh khi dữ liệu thông tin về người tạm trú không có đầy đủ trong dữ liệu, các điểm tiếp nhận hồ sơ vẫn yêu cầu người tạm trú phải mang theo sổ tạm trú (bản chính và còn thời hạn sử dụng) khi đi làm CCCD.

Đồng thời người tạm trú phải mang theo CMND/CCCD (bản chính), sổ hộ khẩu để cán bộ tiếp nhận, đối chiếu dữ liệu. Về giấy khai sinh hoặc một số giấy tờ hộ tịch khác chỉ yêu cầu xuất trình khi cán bộ cần phải đối chiếu, xác minh một số dữ liệu về ngày tháng năm sinh, hộ tịch… nếu trên sổ hộ khẩu bị thiếu, không rõ ràng…

Người thuộc diện tạm trú như trên cũng có thể về quê, nơi có hộ khẩu thường trú để làm CCCD mới nếu không sẵn có hộ khẩu và các giấy tờ cá nhân để được làm hồ sơ cấp CCCD tại TP.HCM. Công an TP.HCM và công an các tỉnh thành đều tạo điều kiện thuận lợi để công dân được cấp CCCD mới nhanh nhất.

* Tôi có hộ khẩu theo nhà chồng tại TP.HCM. Do ly hôn, tôi chuyển qua quận khác cũng ở TP.HCM. Nay tôi cần làm CCCD mới nhưng do có hoàn cảnh riêng, tôi không thể mượn hộ khẩu (do nhà chồng giữ). Tôi phải làm sao? Trước đây tôi có hộ khẩu ở địa chỉ nhà đăng ký hộ khẩu tại quận 3, TP.HCM nhưng đã bán nhà nhiều năm, nay tôi tạm trú ở nhà mới, khác quận, hộ khẩu không còn. Nay tôi muốn làm CCCD phải làm sao? (Nhiều bạn đọc)

– Một cán bộ phụ trách tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD Công an TP.HCM cho biết cả 2 trường hợp này đều còn nơi thường trú, sổ hộ khẩu thuộc quận, huyện của TP.HCM. Vì các lý do khác nhau mà không thể mang theo sổ hộ khẩu khi đi làm CCCD gắn chip. Tuy nhiên, họ vẫn có nơi thường trú theo sổ hộ khẩu và có thể đã được lưu trữ vào dữ liệu dân cư.

Những trường hợp tương tự cần đến cơ quan công an quận, huyện nơi thường trú trước đây, mang theo CMND/CCCD cũ, khai đầy đủ thông tin về thường trú, cơ quan công an nơi tiếp nhận sẽ kiểm tra, đối chiếu hệ thống dữ liệu để giải quyết cho người dân.

Trường hợp đã bị xóa khẩu thì người dân cần phải làm thủ tục nhập khẩu lại để được làm CCCD.

Đồng Tháp: ưu tiên cho người làm ăn xa Đại tá Nguyễn Chí Công, trưởng Công an thành phố Sa Đéc (Đồng Tháp), chia sẻ trong 3 ngày lễ lượng hồ sơ làm CCCD tại đây tăng gấp đôi so với ngày thường, khoảng 3.000 hồ sơ trong 3 ngày. Thứ tự ưu tiên khi giải quyết hồ sơ cũng thay đổi, ưu tiên bà con làm ăn xa về quê ăn lễ, sinh viên, sau đó mới đến người dân sinh sống tại địa phương. “Ưu tiên cho người đi làm ăn xa để họ không phải chờ đợi quá lâu. Còn người ở địa phương làm sau lễ cũng không sao”, ông Công chia sẻ. Các địa phương khác trong tỉnh Đồng Tháp cũng ưu tiên cho người đi làm ăn xa. Khi tiếp nhận hồ sơ, công an xã đều biết những trường hợp đi làm ăn xa để phân loại khi họ khai báo, ưu tiên giải quyết nhanh để bà con tranh thủ mấy ngày nghỉ lễ làm xong CCCD để yên tâm đi làm xa, không phải quay về lần nữa. NGỌC TÀI Bà con phường Bình Đức, TP Long Xuyên tặng thức ăn, nước uống cho người dân và cán bộ làm CCCD – Ảnh: BỬU ĐẤU An Giang đã làm trên 467.800 hồ sơ CCCD mới Chiều 3-5, thượng tá Mai Văn Tới – trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính Công an tỉnh An Giang – cho biết Công an tỉnh An Giang đã thu nhận trên 467.800 hồ sơ cấp CCCD gắn chip, đạt trên 53% chỉ tiêu. Dự kiến trong 2 tháng còn lại, Công an tỉnh An Giang phải làm thêm trên 410.500 hồ sơ CCCD gắn chip. “Anh em làm hết việc chứ không hết giờ. Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 này, chúng tôi vẫn đến từng nhà vận động bà con đi làm CCCD. Các tổ làm nhiệm vụ còn được bà con ủng hộ đồ ăn, thức uống nữa” – thượng tá Tới nói. Nói về công tác thiện nguyện của bà con, ông Nguyễn Hoàng Tâm – phó Ban trị sự phật giáo Hòa Hảo phường Bình Đức – chia sẻ: “Lực lượng công an không quản ngày đêm, lễ tết vẫn xuống tận địa bàn làm giấy tờ cho người dân, tụi tôi rất hoan nghênh nên đã chủ động phối hợp với Giáo xứ Cần Xây hỗ trợ phục vụ bánh mì, cơm, nước uống cho tổ công tác cũng như người dân đến làm CCCD để vơi đi phần nào mệt nhọc”. BỬU ĐẤU



theo Thái An (tuoitre online)

