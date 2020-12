Sáng 31-12, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại. Tại Sa Pa (Lào Cai), sáng 31-12 nhiệt độ xuống 3 độ C, mây mù bao trùm khiến người dân co ro trong thời tiết lạnh buốt.

Lạnh buốt trong sáng 31-12 khiến chị Chan Thị Si (thôn Suối Thầu, xã Tà Phìn, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) phải quấn chăn cho con khi đi ra ngoài – Ảnh: NAM TRẦN

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 31-12, không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến hết phần phía Bắc của Nam Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, biển động mạnh.

Lúc 6h sáng nay, nhiệt độ đo được tại các tỉnh trung du miền và đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trung bình từ 13-16 độ C, các tỉnh miền núi phía Bắc xuống mức 10 độ C, một số vùng núi cao xuống dưới 5 độ C.

Cụ thể, tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 1,1 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 5,2 độ C, Pha Đin (Điện Biên) 4,8 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 5,8 độ C.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online trong sáng 31-12 tại Sa Pa nhiệt độ đã xuống 3 độ C, mây mù bao phủ thị xã vùng cao của Lào Cai.

Nhiệt độ xuống thấp trong sáng nay khiến nhiều người dân thôn Sả Séng, xã Tà Phìn nghỉ làm nương, ở nhà tránh rét, gia cố chuồng trại để chống rét cho trâu, bò.

“Mùa lạnh này chúng tôi trồng rau màu nhưng lạnh buốt thế này thì ở nhà đốt củi sưởi ấm rồi thêu áo thôi. Trâu bò thì chúng tôi cho vào chuồng kín hoặc di chuyển xuống vùng thấp để tránh rét” – chị Tẩn Thị Mẩy nói.

Cả thị xã Sa Pa bao phủ sương mù đến trưa 31-12 – Ảnh: NAM TRẦN

Chị Đoàn Thị Yến, cán bộ nông lâm xã Tà Phìn, cho biết toàn xã có khoảng 700 con trâu, bò. Nhiệt độ xuống thấp, chúng tôi cũng khuyến cáo người dân che chắn kín chuồng trại hoặc di chuyển trâu, bò xuống vùng thấp để tránh rét.

“Ngoài ra, ở xã có một số hộ dân người Mông đã làm chuồng gia súc theo kiểu nhà trình tường nên chống rét rất hiệu quả” – chị Yến nói.

Theo thống kê của thị xã Sa Pa, trên địa bàn có khoảng 13.000 con gia súc, chủ yếu là trâu. Trong số 4.500 hộ nuôi thì có khoảng 7% số hộ chăn nuôi chưa có chuồng trại kiên cố phải đưa gia súc đi sơ tán tại các vùng thấp, số còn lại đang tập trung phòng, chống rét cho đầu cơ nghiệp ngay tại chuồng.

Bà Trần Thị Lan Hương, phó phòng Kinh tế thị xã Sa Pa, cho biết bên cạnh việc tăng cường dự trữ thức ăn khô, cán bộ khuyến nông xuống tận từng thôn, bản khuyến cáo người dân chăn thả gia súc theo lịch mùa đông “thả muộn, về chuồng sớm”.

“Đặc biệt, trong những ngày rét đậm, rét hại, khi nhiệt độ xuống quá thấp hoặc khi thời tiết rét hại kèm theo sương muối, chúng tôi đề nghị người dân nhốt hoàn toàn gia súc trong chuồng trại, tuyệt đối không thả ra ngoài trời” – bà Hương nói.

Những người phụ nữ Dao đỏ thôn Sả Séng, xã Tà Phìn quây quần bên bếp than để sưởi ấm và thêu thùa – Ảnh: NAM TRẦN

Người dân Sa Pa mặc thêm áo mưa khi đi ngoài đường để chống rét – Ảnh: NAM TRẦN

Nhiệt độ xuống thấp, nhiều người dân ra đường chỉ hở đôi mắt – Ảnh: NAM TRẦN

Rét đậm, rét hại bắt đầu, gây ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất và đời sống của người dân địa phương – Ảnh: NAM TRẦN

Dù trời lạnh buốt nhưng chị Hạn Thị Sao, thôn Sa Pả, xã Sa Pả cùng con vẫn ra nương rau – Ảnh: NAM TRẦN

Trong khi đó, ông Giàng A Lềnh (thôn Sa Pả, xã Sa Pả) đi cắt cỏ về cho trâu ăn – Ảnh: NAM TRẦN

Thời tiết lạnh buốt, ông Lềnh nhốt trâu ở trong chuồng kín, chỉ lùa trâu ra ngoài khi cho ăn – Ảnh: NAM TRẦN

Nhiệt độ lạnh 5 độ C nhưng sáng 31-12, các học sinh trường tiểu học Sa Pả vẫn đi học – Ảnh: NAM TRẦN

Sáng nay cũng là buổi học cuối của năm, trước khi nghỉ Tết Dương lịch.- Ảnh: NAM TRẦN

Nhiều gia đình cùng nhau quây quần bên bếp lửa để tránh cái rét cắt da thịt bên ngoài – Ảnh: NAM TRẦN

Trong khi đó, từ sáng nay, nhiều du khách từ khắp nơi bắt đầu đổ về Sa Pa để nghỉ lễ cũng như mong được thấy băng tuyết – Ảnh: NAM TRẦN

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, trong ngày 31-12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại (trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái) với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 6-9 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao dưới 0 độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối; ở các tỉnh Trung Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ; các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét; ở Nam Bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa, trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 6-9 độ. Theo CHÍ TUỆ – NAM TRẦN