Ngư dân vụ chìm tàu cá Bình Thuận mong tìm thấy xác các thuyền viên bị thả trôi

Được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận lúc 17h30 chiều 21-7, hiện bệnh nhân Trần Thuận Thanh vẫn còn tổn thương thận cấp, tiêu cơ vân, tăng natri máu, tri giác vẫn chưa hồi phục hoàn toàn do mất nước nhiều ngày hoặc uống nhiều nước biển.

Phía bệnh viện sẽ tiếp tục theo dõi, điều trị và hỗ trợ dinh dưỡng cho bệnh nhân.

Loay hoay tại phòng chờ của bệnh viện, bà Trần Thị Thanh Thúy (48 tuổi, em gái ruột ông Thanh) cho biết cả nhà có 7 anh chị em, duy nhất ông Thanh đi biển. Từ nhỏ bà đã được ông Thanh chăm sóc nên tình cảm bà dành cho anh trai rất nhiều.

“Lúc mới hay tin tàu cá gặp nạn, cả nhà ai cũng chết lặng. Vợ anh Thanh sức khỏe yếu, nghe tin gần như ngất xỉu. Cả nhà hết trình báo lên biên phòng rồi lại chạy ra chùa cầu ông bà phù hộ cho anh và các ngư dân bình an.

Vì nhà chúng tôi ở phường Đức Nghĩa, còn ông Toàn và các ngư dân còn lại ở phường Phú Tài, mọi người tập trung đến nhà vợ ông Toàn nên cả nhà tôi hầu như biết rất ít tin tức. Biết là chuyến này lành ít dữ nhiều nên cả nhà đã mua nhang đèn, họa ảnh của anh để lập bàn thờ sẵn”, bà Thúy kể.

Tưởng chừng đã hết hy vọng thì cả nhà bà Thúy nhận tin báo có tàu cá Bình Định vớt được 4 ngư dân.

“Cả ngày hôm đó chúng tôi rối cả lên, chạy lên chạy xuống đồn biên phòng hỏi tin vì trên thuyền thúng được cứu có 2 ngư dân tên Thanh, tôi không biết có phải anh mình không. Sau mới nhận điện thoại bộ đội biên phòng báo người được cứu là Trần Thuận Thanh, cả nhà ôm lấy nhau khóc”, nói đến đây bà Thúy vội lấy tay lau nước mắt.

Ngày 21-7, ngay sau khi ông Thanh và 3 thuyền viên khác được vào bờ, bà Thúy cùng các con ông Thanh chạy ra đón mới biết ông Thanh bị suy kiệt nặng, nguy hiểm đến tính mạng.

“Sau khi chuyển từ bệnh viện thị xã Ninh Hòa vào, tôi và con trai anh Thanh túc trực để chăm sóc. Cả nhà ai cũng lo, nhưng dù sao cũng mừng vì anh đã trở về bờ. Sáng nay ảnh có mở mắt. Tôi có thông báo đã cứu được 5 ngư dân trên thúng còn lại thì ảnh gật gật đầu, tôi biết anh đang rất mừng cho họ.

Bác sĩ bảo anh Thanh cần phải điều trị lọc thận vì uống nước mặn nhiều quá.

Cả nhà tôi đều muốn gửi lời cảm ơn tàu cá đã cứu anh Thanh và 3 ngư dân khác. Chúng tôi cũng rất đau lòng cho những thuyền viên xấu số còn lại. Hy vọng dù đã mất trên biển, chí ít cũng vớt được xác các anh đưa về với người thân, chứ không nằm lạnh dưới biển”, bà Thúy nghẹn ngào nói.

Thuyền viên tàu cá Bình Thuận được chăm sóc sức khỏe trên tàu Hải quân – Ảnh: CTV

Theo nguồn tin của, tàu Hải quân 466 đang trên đường đưa 5 ngư dân Bình Thuận sau 12 ngày mất tích trên biển vào tỉnh Khánh Hòa để chữa trị. Trước đó vào tối 22-7, tàu Hải quân 466 tiếp cận tàu hàng Buffalo Ship và đưa được 5 ngư dân lên tàu an toàn. Hiện các ngư dân đã được chăm sóc và sức khỏe ổn định. Ông Bùi Văn Toàn (thuyền trưởng tàu cá BTh 97478 TS) cho biết khi tàu cá bị sóng lớn đánh chìm mọi người chỉ kịp nhảy xuống hai chiếc thúng. Sau đó, 15 ngư dân chia làm 2 nhóm để thoát nạn (1 thúng 7 người, 1 thúng 8 người). Lúc đầu các ngư dân cố giữ cho 2 thúng gần nhau để khỏi thất lạc, nhưng sau đó sóng lớn đánh hai nhóm ra xa. “Hai thúng cố giữ khoảng cách gần nhau, với hy vọng có tàu chạy ngang cứu. Do không có thức ăn, nước uống, các thuyền viên kiệt sức, phải hớp đỡ nước biển, khi có mưa thì hứng nước mưa uống để cầm cự. Những ngày sau đó, hai thúng bị sóng đánh lạc nhau khi cố đuổi theo con tàu phía xa để cầu cứu”, ông Toàn nói. Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, 3 người do không chịu nổi đói khát đã tử vong. Dự kiến, tối 23-7, tàu Hải quân 466 sẽ về đến vịnh Cam Ranh, (Khánh Hòa). Sáng 24-7, sẽ làm lễ bàn giao 5 ngư dân cho cơ quan chức năng và gia đình. Trước đó, ngày 22-7, tàu chở hàng Buffalo Ship từ Ai Cập trên đường đến Trung Quốc, khi cách Nha Trang 240 hải lý (hơn 440km) về phía Đông đã phát hiện và vớt 5 người trên thuyền thúng gồm ông Bùi Văn Toàn (50 tuổi, thuyền trưởng), các thuyền viên Nguyễn Văn Mỹ (58 tuổi), Bùi Văn Vinh (42 tuổi), Lê Văn Dũng (36 tuổi) và Nguyễn Thành La (40 tuổi, đều ở TP Phan Thiết). Còn chiếc thúng chở nhóm 7 người trên tàu cá Bình Thuận BTh 97478 TS đã được tàu cá Bình Định phát hiện, nhưng 3 người trong nhóm đã chết, thi thể được thả xuống biển. 4 người sống sót sau đó được tàu Cảnh sát biển 7011 đưa về đất liền đoàn tụ với gia đình vào ngày 21-7. Trong số 4 người được cứu, ông Trần Thuận Thanh bị suy kiệt nặng nên được giữ lại điều trị tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa.