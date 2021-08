Nghĩa tử là nghĩa tận. Biến cố rồi sẽ qua đi, nhân dân sẽ mãi mãi nhớ về người lính thắp nén nhang cúi đầu tiễn đưa những hương hồn bất hạnh.

Tro cốt những người mất vì COVID-19 được các chiến sĩ chăm sóc tại Nhà tang lễ thành phố tại quận Bình Tân – Ảnh: LÊ PHAN Chúng ta đang sống trong một thời điểm đặc biệt, dễ tổn thương bởi dịch bệnh gieo rắc mầm nguy hiểm. Trong thời điểm nhạy cảm như vậy, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhanh chóng tiếp nhận ý kiến hiến kế, quyết định giao cho bộ đội chăm lo mai táng nạn nhân COVID-19 là rất phù hợp với tình hình thực tiễn.

Điều đó thể hiện sự cảm thông sâu sắc, xoa dịu nỗi đau mất mát, giảm bớt gánh nặng khó khăn cho người dân, đồng thời chặn đứng mọi toan tính trục lợi trên vòng khăn tang của những kẻ ma mãnh. Cách đây không lâu, với tư cách là người đứng đầu TP.HCM, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đã thẳng thắn khi công khai “xin nhân dân lượng thứ” trước những việc chính quyền địa phương chưa làm được trong mùa đại dịch. Ông cũng hành xử rất nhân văn khi cùng lãnh đạo TP.HCM thay đổi quan điểm, thực hiện ưu tiên chích ngừa vắc xin cho người cao tuổi và người có bệnh nền. Công cuộc chống dịch COVID-19 đã qua một chặng đường dài. Hòa vào cuộc chiến cam go này, quân đội nói chung, bộ đội TP.HCM nói riêng, có nhiều đóng góp đáng ghi nhận như: tuần tra đảm bảo trật tự – an ninh, giữ vững kỷ cương giãn cách, tham gia lực lượng tuyến đầu điều trị bệnh nhân… Những đóng góp nói trên quả là to lớn, nhưng xét cho cùng đấy là nghĩa vụ mà quân đội thường làm và phải làm. Giờ đây, bộ đội TP.HCM lại có thêm nhiệm vụ mới: nhận tro cốt, chuyển đến từng gia đình nạn nhân, khi cần thiết thì lo luôn hậu sự, thờ cúng, cầu siêu cho người xấu số. Một hũ tro là một tâm linh, một cảnh đời, một thân phận. Công việc không đơn giản chỉ là nghi lễ truyền thống trang trọng, mà còn đòi hỏi cả một tấm lòng chân thành và sẻ chia, người lính phải nỗ lực gấp nhiều lần bình thường mới vượt qua tâm trạng nặng nề để hoàn thành sứ mạng nhân đạo. Dù cứng rắn đến đâu cũng khó cầm lòng trước việc các anh bộ đội đưa hài cốt người tử nạn trong đại dịch về với thân nhân. Không thể tin rằng lại có những lúc xót xa đến vậy. Chắc các anh cũng thế. Khi khoác áo nhà binh, các anh có thể tưởng tượng ra bao điều gian nan, thậm chí phải hy sinh nhưng chưa hẳn có một thoáng nghĩ tới công việc thấm buồn như hôm nay. Thôi thì hãy gắng lên, nghĩa tử là nghĩa tận. Biến cố rồi sẽ qua đi, nhân dân sẽ mãi mãi nhớ về người lính thắp nén nhang cúi đầu tiễn đưa những hương hồn bất hạnh.

THEO LÊ THANH TÂM (TUOITRE ONLINE)

https://tuoitre.vn/nghia-tu-la-nghia-tan-20210810073826562.htm

20 views