Nghệ An bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm, khám sàng lọc virus SARS-CoV-2 cho hơn 3.300 thanh niên được gọi nhập ngũ trước khi giao, nhận quân từ 2 đến 3 ngày.

Các tân binh ngồi giãn cách đảm bảo yêu cầu phòng dịch COVID-19 – Ảnh: THÀNH VINH

Đợt này, 21 huyện, thành phố và thị xã Nghệ An sẽ lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho tất cả các tân binh. Năm 2021, Nghệ An được giao tuyển 3.350 công dân, trong đó, tham gia nghĩa vụ quân đội là 3.104 người, nghĩa vụ công an là 246 người.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, các đơn vị, địa phương sẽ kiên quyết xử lý nghiêm đối với các công dân trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, khám sàng lọc COVID-19 cho 100% công dân đã phát lệnh gọi nhập ngũ trước khi giao, nhận quân từ 2 đến 3 ngày.

Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và làm tốt công tác chuẩn bị, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức lễ giao, nhận quân đúng quy định, bảo đảm an toàn…