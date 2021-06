Nghệ An có ca COVID-19 mới là người bán rau ở chợ đầu mối Vinh

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trong khu vực chợ đầu mối Vinh chiều 23-6 – Ảnh: DOÃN HÒA

Trưa 24-6, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết trong 12 giờ qua, tại Nghệ An phát hiện thêm 2 ca bệnh mới, nâng số bệnh nhân mắc COVID-19 ở tỉnh này lên 43 ca.

Ca bệnh mới thứ nhất là nữ, 32 tuổi, ngụ phường Vinh Tân, TP Vinh. Người này làm nghề buôn bán rau tại chợ đầu mối Vinh. Theo điều tra dịch tễ, vào ngày 23-6, người này có bán hàng cho bệnh nhân ở phường Vinh Tân (đã công bố trước đó).

Ca bệnh thứ hai là nữ, 57 tuổi, ngụ phường Đội Cung, TP Vinh. Đây là F1 của ca bệnh được công bố trước đó. Ca bệnh này đã được cách ly từ trước. Lần thứ nhất xét nghiệm âm tính, xét nghiệm lần 2 thì dương tính.

Đến nay, trong số 43 ca mắc COVID-19 ở Nghệ An, chỉ riêng TP Vinh có 30 ca, huyện Diễn Châu 9 ca; các huyện Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Nam Đàn, Đô Lương, mỗi huyện có 1 ca.

Theo Trung tâm Y tế huyện Đô Lương, liên quan đến ca mắc COVID-19 là chiến sĩ công an huyện Đô Lương, kết quả xét nghiệm 137 F1 đều âm tính lần 1.

Trước đó, qua truy vết ca bệnh chiến sĩ công an 42 tuổi, quê thị xã Thái Hòa, Nghệ An, công tác tại Công an huyện Đô Lương từng tiếp xúc với F0 hơn nửa tháng trước, ngành y tế xác định được 137 trường hợp F1.

Trong đó, Công an huyện Đô Lương có 98 người, xã Hồng Sơn 4 người, công an xã 33 trường hợp và 2 chiến sĩ cảnh sát chữa cháy. Những F1 ở các xã này là trưởng, phó và chiến sĩ công an do tiếp xúc qua các cuộc họp giao ban.

Trụ sở Công an huyện Đô Lương, Nghệ An bị phong tỏa từ 12h trưa 23-6- Ảnh: HỮU HOÀN

Ông Dương Đình Chỉnh – giám đốc Sở Y tế Nghệ An – cho biết kể từ 0h sáng 24-6, Trung tâm Y tế Hưng Nguyên sẽ tạm dừng hoạt động khám, chữa bệnh cho đến khi có quyết định mới, chỉ tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 theo kế hoạch Bệnh viện dã chiến số 1 của UBND tỉnh.

Công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân huyện Hưng Nguyên sẽ chuyển cho các đơn vị, bệnh viện lân cận. Trong thời gian tạm ngừng hoạt động, công tác khám chữa bệnh tại 18 trạm y tế xã, thị trấn vẫn tiếp tục thực hiện.

Khi đi vào hoạt động, Bệnh viện dã chiến số 1 có thể điều trị cho 100 bệnh nhân COVID-19. Những bệnh nhân nặng phải thở máy, lọc máu mới chuyển về Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Nghệ An cũng phát đi thông báo tìm người đến các địa điểm như chợ đầu mối, bệnh viện, quán cà phê mà các F0 mới từng đến.

Theo Doãn Hòa (tuoitre online)