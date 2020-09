Sau lễ, các khu vực trên cả nước tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất có nơi từ 34-37 độ C, chiều tối và đêm có mưa dông.

Dự báo ngày 3-9 các khu vực trên cả nước tiếp tục nắng nóng – Ảnh: DUYÊN PHAN

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 3-9, các khu vực trên cả nước tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất có nơi từ 34-37 độ C; mưa dông diễn ra vào chiều tối và đêm, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Riêng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của trường phân kỳ trên cao, các khu vực này tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ. Ở các tỉnh Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng cục bộ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16h.

Cảnh báo đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 5-9.

Trước tình hình nắng nóng, người dân khi ra đường cần che chắn, bôi kem chống nắng, đeo kính râm và đội mũ. Bên cạnh đó, nếu không có việc cần thiết, người dân hạn chế ra ngoài nhất là thời điểm buổi trưa (nên tránh trú hoặc đứng ở nơi có bóng mát), phòng trường hợp mất nước, sốc nhiệt do nắng nóng.

Ngoài ra, thời điểm này đang bước vào mua mưa bão, thường xuyên xảy ra các hiện tượng dông, lốc, sét dễ gây nguy hiểm cho người và vật nuôi. Người dân hạn chế ra ngoài trong cơn dông và tránh xa những khu vực dễ bị sét đánh, thường xuyên có sét.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 3-9:

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 34-37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 34-37 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 35-37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 33-36 độ C, phía Bắc có nơi trên 36 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C, phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên từ 20-23 độ C, cao nhất 29-32 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ từ 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Theo TTXVN, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia