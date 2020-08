Theo Hãng tin TASS, Tổng thống Vladimir Putin mở đầu cuộc họp chính phủ ngày 11-8 bằng một thông báo đã được mong chờ nhiều ngày qua: Nga đã cho đăng ký vắcxin COVID-19 đầu tiên trên thế giới.

Vắcxin đầu tiên do Nga sản xuất – Ảnh: VCG

WHO cân nhắc đánh giá

Theo Reuters, cũng trong ngày 11-8, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đang thảo luận với quan chức y tế Nga về khả năng bắt đầu quá trình đánh giá loại vắcxin COVID-19 mới do nước này sản xuất.

“Chúng tôi đang giữ liên lạc với giới chức y tế Nga, các cuộc thảo luận đang được tiến hành về việc WHO bắt đầu đánh giá vắcxin do Nga sản xuất. Quá trình này bao gồm việc tái thẩm định và đánh giá cực kỳ nghiêm ngặt mọi dữ liệu liên quan đến tính an toàn và hiệu quả của vắcxin” – phát ngôn viên WHO Tarik Jasarevic cho biết tại cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ).

Tính an toàn và hiệu quả của vắcxin rõ ràng là vấn đề nhận được nhiều quan tâm, nhất là khi thế giới đang đốt cháy giai đoạn để sản xuất vắcxin COVID-19 nhanh nhất có thể. Thông thường một loại vắcxin phải mất rất nhiều năm mới hoàn thành.

Bác sĩ Anthony Fauci – cố vấn chống dịch của Chính phủ Mỹ – từng nói: “Tôi hi vọng người Trung Quốc và người Nga thật sự đã kiểm nghiệm vắcxin trước khi tiêm cho ai đó, bởi tuyên bố đã có vắcxin sẵn sàng tung ra thị trường trước khi anh thử nghiệm thì hơi có vấn đề”.

Về điều này, ông Alexander Gintsburg – giám đốc Viện Gamaleya – cho biết phát minh của Nga sử dụng virus bất hoạt tương tự nhóm vắcxin adenovirus phòng bệnh đường hô hấp và “không có lý do gì để lo ngại nó sẽ gây hại cho sức khỏe con người”.

Có đến hơn 100 loại vắcxin COVID-19 đang được phát triển trên thế giới, trong đó 4 loại đã bước vào thử nghiệm giai đoạn 3, tuy nhiên chưa có gì chắc chắn vì nhiều vắcxin từng phát triển thất bại chính vào giai đoạn này.

WHO từng nhấn mạnh mọi ứng viên vắcxin phải trải qua đầy đủ giai đoạn thử nghiệm trước khi được sử dụng. Các công ty của Mỹ như AstraZeneca Plc và Moderna Inc. vẫn đang trong quá trình thử nghiệm cuối, dự kiến sẽ công bố kết quả vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

Ai ở Nga được tiêm vắcxin?

Tiêm chủng ở Nga là tự nguyện. Giáo viên và nhân viên y tế là những người đầu tiên được ưu tiên tiêm chủng. Nhân viên y tế có thể được tiêm chủng vào cuối tháng 8 hoặc tháng 9. Vắcxin sẽ bắt đầu lưu hành rộng rãi từ ngày 1-1-2021.

Theo MINH TRUNG