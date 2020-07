Nối gót một số nước phương Tây khác, New Zealand đã thông báo sẽ ngừng hiệp ước dẫn độ với Hong Kong vì không còn tin tưởng hệ thống tư pháp của Hong Kong đủ độc lập với Trung Quốc.

Ngoại trưởng New Zealand, ông Winston Peters – Ảnh chụp màn hình Bloomberg/Getty Images

Ngoại trưởng Winston Peters của New Zealand ngày 28-7 thông báo nước này sẽ ngừng hiệp ước dẫn độ với Hong Kong và thực hiện nhiều thay đổi khác với chính sách trước đây sau quyết định của Bắc Kinh về việc áp dụng luật an ninh quốc gia ở đặc khu hành chính này, theo Hãng tin Reuters.

“New Zealand không còn tin tưởng rằng hệ thống tư pháp của Hong Kong đủ độc lập với Trung Quốc” – ông Peters nói.

Vị ngoại trưởng New Zealand cho biết thêm: “New Zealand vẫn còn quan ngại sâu sắc về việc áp dụng luật an ninh quốc gia ở Hong Kong. Trong tương lai, nếu Trung Quốc cho thấy được họ tuân thủ chính sách ‘Một quốc gia, hai chế độ’ thì chúng tôi có thể tái xem xét quyết định này”.

Với quyết định mới nhất, ông Peters nói rằng New Zealand sẽ xem việc xuất khẩu công nghệ và các hàng hóa lưỡng dụng, quân sự tới Hong Kong giống như tới Trung Quốc đại lục. Đây là một phần trong cuộc tái xem xét toàn bộ quan hệ của nước này với Hong Kong đang diễn ra.

Đồng thời, New Zealand sẽ cập nhật khuyến cáo đi lại để cảnh báo người dân nước này về các nguy cơ do luật an ninh quốc gia ở Hong Kong đặt ra.

Động thái trên có thể sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa New Zealand với Bắc Kinh. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của New Zealand, với thương mại hai chiều hằng năm gần đây đạt hơn 21 tỉ USD.

Quan hệ giữa New Zealand với Trung Quốc đã căng thẳng gần đây sau khi New Zealand ủng hộ Đài Loan gia nhập Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Bắc Kinh đã thông qua và áp dụng luật an ninh quốc gia ở đặc khu hành chính Hong Kong vào đầu tháng này bất chấp sự phản đối từ nhiều quốc gia phương Tây.

Cũng trong đầu tháng này, Úc, Canada và Vương quốc Anh đã ngừng các hiệp ước dẫn độ với Hong Kong. Còn Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo chấm dứt quy chế đặc biệt dành cho đặc khu hành chính này.

Theo BẢO ANH