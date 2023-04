Nắng nóng 'quái vật' do biến đổi khí hậu và El Niño trở lại

Nắng nóng 30 độ C ở khắp Thái Lan, Lào, Việt Nam, có nơi trên 40 độ ngày 23-4 – Ảnh: MAXIMILIANO HERRERA

Theo Hồng Vân (tuoitre online)

https://tuoitre.vn/nang-nong-quai-vat-do-bien-doi-khi-hau-va-el-nio-tro-lai-20230424152414026.htm

Ông Herrera mô tả đây là đợt nắng nóng tháng 4 “tồi tệ nhất” trong lịch sử châu Á. Trong bài đăng ngày 23-4, ông cho biết sóng nhiệt vẫn chưa buông tha cho Thái Lan, Lào và Việt Nam. Tại Việt Nam, ông cho biết nhiệt độ ở quần đảo Trường Sa lên tới hơn 35 độ C trong ngày 23-4, là mốc nhiệt độ cao cực kỳ hiếm. Liên tục trong những ngày từ 22, 23-4, ông Herrera đã đưa ra các cảnh báo về nhiệt độ như thiêu đốt và gọi đây là “đợt nắng nóng bất tận” ở Đông Nam Á. Mặc dù các quốc gia nhiệt đới, dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu ở châu Á đã quen với các đợt nắng nóng vào thời điểm này trong năm, các nhà khoa học chắc chắn rằng sự nóng lên toàn cầu đã khiến các đợt nắng nóng xảy ra thường xuyên hơn, dữ dội hơn và kéo dài hơn trong những năm gần đây. Tại sao ít nhất 12 quốc gia trải dài trên một khu vực rộng lớn của châu Á lại nóng như sôi trong tháng 4, Jason Nicholls, nhà khí tượng của AccuWeather, cho biết trênrằng “sức nóng là do một dải áp suất cao kéo dài từ Vịnh Bengal đến Biển Philippines”. AccuWeather cho rằng quy mô của đợt nắng nóng mang dấu hiệu của biến đổi khí hậu. Sự nóng lên toàn cầu do con người gây ra đang khiến các đợt nắng nóng kéo dài hơn với cường độ cao hơn. Giáo sư về hưu David Karoly, Trường khoa học Địa lý, Trái đất và Khí quyển của Đại học Melbourne, cũng chia sẻ quan điểm tương tự. Ông cho rằng bản chất khắc nghiệt của những đợt nắng nóng hiện nay đã trở nên trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu. Do đó, ông Karoly khuyến cáo các chính phủ cần suy nghĩ về các giải pháp thích ứng với nắng nóng, đặc biệt ở môi trường đô thị, như tăng thêm các hòn đảo xanh với cây tạo bóng râm và thảm thực vật. Các nhà khoa học khí hậu nhận định thế giới có thể chứng kiến các mức nhiệt độ kỷ lục mới trong năm 2023 và 2024. Cụ thể, nhiệt độ này “được thúc đẩy bởi biến đổi khí hậu và sự trở lại theo dự đoán của hiện tượng thời tiết El Niño”. El Niño là hiện tượng thời tiết toàn cầu xảy ra khi nhiệt độ nước ở Thái Bình Dương ấm hơn so với bình thường.cho biết: “Năm nóng nhất thế giới được ghi nhận cho đến nay là năm 2016, trùng với hoạt động El Niño mạnh – mặc dù biến đổi khí hậu đã khiến nhiệt độ khắc nghiệt ngay cả trong những năm không có hiện tượng này. Theo, tám năm qua là tám năm nóng nhất được ghi nhận trên thế giới – phản ánh xu hướng nóng lên trong dài hạn do phát thải khí nhà kính”. Trangcho biết các chuyên gia dự báo thời tiết, khí hậu dự báo El Niño sẽ phát triển “vào mùa hè này”, “kết hợp với biến đổi khí hậu do con người gây ra, điều này sẽ đẩy nhiệt độ bề mặt trung bình toàn cầu lên cao hơn”. Theo Cơ quan Khí tượng Úc, sau 3 năm xảy ra mô hình khí hậu La Niña, nhiệt độ mặt nước biển sẽ chuyển qua mô hình khí hậu El Niño vào tháng 8 năm nay. Các đợt nắng nóng trong năm nay có thể tạo nên các kỷ lục mới về nhiệt độ trung bình.