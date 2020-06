BS Nguyễn Trung Nguyên – giám đốc Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) – cho biết trung tâm tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân ngộ độc ma túy đến cấp cứu.

P. cùng loại nấm thức thần bị bắt giữ – ẢNH: CACC

Mới đây, ma túy nấm thức thần – chất gây ảo giác mạnh – bị công an phát hiện bắt giữ tại Hà Nội. Đại tá Nguyễn Văn Viện, cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an, cho biết nghi phạm bị Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội bắt giữ là một nam thanh niên 19 tuổi tên N.T.T.P. (trú tại tập thể Học viện Ngân hàng, Quang Trung, Đống Đa). P. lên mạng Internet học công thức, pha chế, cấy phôi để tự trồng nấm ma túy trong nhà, sau đó rao bán trên mạng xã hội.

P. bị công an tạm giữ để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Loại ma túy mà P. bán được gọi là nấm thức thần. Qua giám định số cây nấm khô thu được là ma túy loại Psilocine có khối lượng 26,458 gam.

Theo lãnh đạo C04, đây cũng là loại ma túy mới lần đầu bị Công an TP Hải Phòng triệt phá vào năm 2018. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cơ quan công an phát hiện nấm thức thần tại Hà Nội. Loại nấm này còn được gọi với những tên khác nhau như nấm thần, nấm ảo giác, nấm ma thuật, nấm thức thần. Nấm có chứa psilocybine, psilocine… là chất gây ảo giác mạnh.

“Những tác dụng phụ khác bao gồm các trạng thái thức thần, buồn nôn, nôn. Đây là chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội, khi người dân sử dụng nấm này sẽ bị tác động đến hệ thần kinh, gây ra trạng thái hưng phấn, kích động, thậm chí ảo giác như có kẻ thù trước mặt đang cầm dao đe dọa… Điều này đã dẫn đến nhiều vụ án hình sự nghiêm trọng” – lãnh đạo C04 cho biết.

Theo C04, ngày càng có nhiều loại ma túy mới được tội phạm điều chế ra qua mỗi năm. Từ năm 2013 chỉ có 230 chất, đến nay đã tăng lên gần 550 chất và hàng trăm tiền chất khác.

Theo L.ANH – Thân Hoàng