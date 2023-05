Nam bán cầu ở G7 và tương lai thế giới

Việt Nam thấu hiểu các giá trị hòa bình

Ngày 21-5, trong ngày công tác cuối tại Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại phiên thảo luận thứ ba của Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng với chủ đề “Hướng tới một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng”.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam sẽ làm hết sức mình, cùng chung tay đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của nhân loại; mong muốn chấm dứt xung đột, không sử dụng và đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân, tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh con người.

Thủ tướng khẳng định thông điệp về tinh thần thượng tôn pháp luật, tôn trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế, giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình cần được đề cao và cần được thực hiện bằng những cam kết cụ thể; kêu gọi các bên liên quan trong mọi cuộc xung đột giải quyết thông qua đối thoại và đàm phán để tìm ra các giải pháp lâu dài, tính tới lợi ích chính đáng của các bên.

Gặp Tổng thống Ukraine Zelensky bên lề hội nghị, Thủ tướng cho biết là đất nước đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh, Việt Nam thấu hiểu các giá trị của hòa bình. Trên tinh thần đó, Việt Nam đã hỗ trợ nhân đạo cho nhân dân Ukraine và sẵn sàng hỗ trợ các bên tìm kiếm một giải pháp hòa bình lâu dài trên cơ sở luật pháp quốc tế và tôn trọng lợi ích chính đáng của các bên.

Theo DUY LINH (TỪ HIROSHIMA)

https://tuoitre.vn/nam-ban-cau-o-g7-va-tuong-lai-the-gioi-20230522080139773.htm