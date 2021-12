Mỹ, Nhật, Úc xây dựng tuyến cáp mạng 5G ở Nam Thái Bình Dương

Mạng 5G ở phía Nam Thái Bình Dương sẽ được Mỹ, Nhật Bản, Úc xây dựng – Ảnh: SPUTNIK

“Điều này sẽ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy cơ hội phát triển và giúp cải thiện mức sống khi khu vực phục hồi sau những tác động nghiêm trọng của COVID-19”, thông báo chung của Mỹ, Nhật và Úc cho biết.

Đây là cam kết tài trợ mới nhất của các đồng minh phương Tây trong lĩnh vực viễn thông ở Thái Bình Dương.

“Về mặt lịch sử, chúng tôi có mối quan hệ sâu sắc với các quốc đảo Thái Bình Dương. Chúng tôi muốn tránh tình huống kiểm soát của Trung Quốc đối với các mạng viễn thông của mình”, hãng tin Kyodo News trích dẫn nguồn tin riêng.

Động thái này được đưa ra khi Mỹ và các đồng minh ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương lo ngại rằng các dây cáp do Trung Quốc đặt, có thể gây hại đến an ninh khu vực. Bắc Kinh đã bác bỏ mọi ý định sử dụng cáp quang thương mại, có dung lượng dữ liệu lớn hơn nhiều so với vệ tinh, để làm gián điệp.

Tập đoàn Digicel, một nhà cung cấp truyền thông quốc tế có trụ sở tại Jamaica, sẽ chịu trách nhiệm thực hiện dự án phát triển tuyến cáp mạng 5G ba bên.

Vào tháng 10, Telstra của Úc dự kiến ​​sẽ mua lại các hoạt động viễn thông tại Thái Bình Dương của Digicel, sau khi có thông tin cho rằng một công ty Trung Quốc đang tìm cách mua nó.

Chính phủ Úc sẽ tài trợ cho phần lớn nhất trong thương vụ trị giá 1,6 tỉ USD, trong khi Nhật và Mỹ sẽ đóng góp vào hoạt động kinh doanh thông qua quan hệ đối tác công tư. Hãng tin Kyodo News cho biết Nhật Bản sẽ cung cấp thiết bị tiên tiến cho 5G.

Theo Gia Minh (TTO)

