Theo cập nhật của cơ quan dự báo thời tiết Việt Nam, sáng nay 1-7, miền núi phía Bắc đang có mưa to. Ở miền Nam, mưa dông cũng đang hoạt động mạnh tại các vùng biển. Trong khi đó, miền Trung vẫn đang nắng nóng 39°C diện rộng. 

Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia thông báo, hôm nay 1-7, ở khu vực vùng núi Bắc bộ (Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Bắc Kạn…) đã và đang có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển lên mực 5.000m hoạt động mạnh dần lên nên ngày và đêm nay (1-7), ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc của Bắc bộ tiếp tục xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày mai 2-7 đến ngày 4-7, mưa lớn có xu hướng gia tăng ở các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hóa.

Tình trạng sạt lở tại Quốc lộ 12 Phong Thổ đi Nậm Nhùn, Mường Tè do mưa lớn trong tuần qua ở Lai Châu. Ảnh: TTXVN

Chiều tối và đêm nay (1-7), Hà Nội có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Sáng nay (1-7), mưa dông và thời tiết xấu cũng đang phát triển tại khu vực phía Tây Nam của bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau.

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc – Đông Nam kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh đang hoạt động nên trong ngày và đêm nay (1-7), ở các khu vực nêu trên và mở rộng ra vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Sơ đồ các sóng mây và áp thấp gây mưa dông mạnh trên vùng biển và đất liền Nam bộ do Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia cập nhật sáng nay (1-7)

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên trong chiều tối và đêm nay (1-7), trên đất liền, tại khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết TPHCM vào mùa mưa. Ảnh: NGUYỄN QUỐC ANH

Trong khi đó, tại Trung bộ, nắng nóng 39 °C vẫn còn tiếp diễn đến ít khoảng ngày 4-7. Cơ quan dự báo thời tiết Việt Nam cho biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên hôm nay (1-7), từ đồng bằng Bắc bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có nắng nóng, có nơi trên 39 °C. Độ ẩm phổ biến chỉ có 30%-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 °C diễn ra từ 10 giờ đến 18 giờ. Từ khoảng ngày 3-7, nắng nóng từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có thể dịu dần.

