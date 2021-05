Một nữ công nhân ở Bắc Giang vừa tử vong do COVID-19

Sau gần một tuần nhập viện điều trị COVID-19, nữ công nhân đang làm việc tại Bắc Giang đã tử vong do sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi ARDS do nhiễm virus SARS-CoV-2.

Các bác sĩ chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang – Ảnh: QUỲNH DƯƠNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 24-5, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết trên địa bàn vừa có một trường hợp tử vong do mắc COVID-19.

Đó là trường hợp chị Đ.T.M. – bệnh nhân 4807, quê ở xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Chị M. là công nhân Công ty TNHH Hosiden Việt Nam ở Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên.

Ngày 18-5 chị M. được lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện mắc COVID-19. Ngày 19-5, bệnh nhân được đưa vào bệnh viện điều trị.

“Chị M. đang điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Sáng sớm nay trên đường chuyển ra Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương để điều trị thì chị M. tử vong.

Bệnh nhân có diễn biến rất nhanh, nguyên nhân tử vong ban đầu được chẩn đoán do sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi ARDS do nhiễm virus SARS-CoV-2. Hiện các bác sĩ đang tiến hành hội chẩn, làm rõ nguyên nhân” – ông Dương thông tin thêm.