Một người dương tính COVID-19 sau 21 ngày cách ly tập trung

Trung tâm Y tế huyện An Phú đang cách ly và điều trị cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19 – Ảnh: BỬU ĐẤU

Đó là một bệnh nhân nữ, 57 tuổi, ngụ xã Khánh Bình, huyện An Phú, An Giang, nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam, được đưa vào cách ly tập trung tại huyện Tri Tôn 21 ngày. Cả 3 lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính COVID-19. Sau đó, người phụ nữ này về cách ly 14 ngày tại gia đình ở xã Khánh Bình.

Hiện nay, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện An Phú đã đưa bệnh nhân này đi cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, sức khỏe bệnh nhân ổn định, không có triệu chứng sốt, ho, khó thở.

Theo ông Trần Hòa Hợp – chủ tịch UBND huyện An Phú, bệnh nhân trên từ Campuchia về Việt Nam vào ngày 30-5. Sau 21 ngày cách ly tập trung, kết quả 3 lần xét nghiệm đều âm tính COVID-19.