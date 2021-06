Một nam điều dưỡng Bệnh viện Trưng Vương dương tính COVID-19

Bệnh viện Trưng Vương TP.HCM – Ảnh: XUÂN MAI

Theo thông tin từ đại diện Bệnh viện Trưng Vương TP.HCM trưa 18-6, một nam điều dưỡng ở khoa chấn thương chỉnh hình của bệnh viện vừa có kết quả dương tính với COVID-19.

Nam điều dưỡng này từng đi lấy mẫu xét nghiệm ngoài cộng đồng. Bệnh viện phát hiện trường hợp này dương tính COVID-19 qua lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên của bệnh viện.

Bệnh viện đã báo cáo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM và đang họp bàn phương án phòng dịch.

Trước đó, chiều 8-6, Bệnh viện Trưng Vương tiếp nhận 2 vợ chồng đến khám bệnh. Ngay khi họ khai báo y tế, nhân viên bệnh viện ghi nhận có yếu tố nguy cơ nên chuyển sang buồng cách ly khám sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly.

Đến ngày 9-6, kết quả xét nghiệm của cả hai đều dương tính COVID-19, hai người được chuyển đến Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ.

Trước đó, sáng 17-6, ông Tăng Chí Thượng – phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM – cho biết ngành y tế TP.HCM vừa có quyết định tạm thời chuyển đổi Bệnh viện Trưng Vương thành bệnh viện chuyên tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 có các bệnh lý đi kèm cần được can thiệp điều trị chuyên sâu.

Bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương có quy mô 1.000 giường với 100 giường hồi sức, chuyên tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 có các bệnh lý đi kèm cần được can thiệp các kỹ thuật điều trị chuyên khoa sâu.

Ngoài ra, một số trường hợp nếu cần can thiệp các kỹ thuật chuyên khoa sâu nhưng chưa có tại Bệnh viện Trưng Vương, các bệnh viện chuyên khoa của TP.HCM sẽ cử êkip chuyên khoa đến can thiệp. Riêng nhi khoa sẽ do Bệnh viện Nhi Đồng 1 đảm trách.

Theo Xuân Mai (tuoitre online)

https://tuoitre.vn/mot-nam-dieu-duong-benh-vien-trung-vuong-duong-tinh-covid-19-20210618115359752.htm