Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải về việc khôi phục hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách đi, đến TP Đà Nẵng, sáng 7-9 các hãng hàng không, công ty đường sắt, bến xe đã có thông báo lịch vận chuyển mới.

Hiện mỗi ngày có 2 chuyến bay của Vietnam Airlines và 2 chuyến bay VietJet vận chuyển khách từ Đà Nẵng. Ảnh: V.Hùng

Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines (VNA) thông báo lịch bay trước mắt là trong hai ngày 7 và 8-9 mỗi ngày sẽ có 4 chuyến bay, gồm 2 chuyến bay đến và 2 chuyến bay đi từ Đà Nẵng.

Cụ thể là VNA dùng máy bay Airbus321 từ Hà Nội vào Đà Nẵng và ngược lại vào khung giờ cuối mỗi ngày. Tương tự, sẽ có chuyến bay A321 từ TP.HCM vận chuyển khách ra Đà Nẵng và bay ngược lại vào TP.HCM vào cuối giờ chiều.

Trong khi đó kế hoạch bay của Hãng hãng không VietJet Air bắt đầu từ ngày 8-9 sẽ khai thác trở lại các đường bay Đà Nẵng – Hà Nội và Đà Nẵng – TP.HCM với tần suất một chuyến khứ hồi/chặng/ngày nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân cũng như góp phần hồi phục kinh tế tại Đà Nẵng, khu vực miền Trung Tây Nguyên.

Hành khách trên những chuyến bay đến và đi từ TP Đà Nẵng sẽ được giãn cách chỗ ngồi và thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn phòng chống dịch COVID-19 như đeo khẩu trang tại sân bay và trên tàu bay, khai báo y tế bắt buộc, cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh…

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng, ngăn chặn dịch bệnh, các hãng hàng không tăng cường các công tác phối hợp phòng chống dịch bệnh, kiểm soát nghiêm ngặt các quy trình kiểm tra sức khỏe cho hành khách, tổ bay trước và sau mỗi chuyến bay, các quy định y tế bắt buộc… Tất cả các chuyến bay đều tuân thủ tiêu chuẩn an toàn cao nhất của cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn sức khỏe cho hành khách, phi hành đoàn và cả cộng đồng.