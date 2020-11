Nỗ lực tối đa

Nghe công đoàn công ty thông báo về kế hoạch chăm lo tết, bà Nguyễn Thùy Trang, công nhân Công ty TNHH Nidec Việt Nam (Khu Công nghệ cao, quận 9, TPHCM) cùng các đồng nghiệp phấn khởi lắm. Bà Trang chia sẻ: “Dịch bệnh Covid-19, bão lũ xảy ra khiến gia đình tôi gặp không ít khó khăn. Cứ lo năm nay thưởng tết sẽ thấp hơn, các hoạt động chăm lo cũng sẽ ít lại, nhưng biết công ty không cắt bớt mà còn có phần tốt hơn nên anh chị em công nhân rất an tâm”.

Theo ông Lưu Kim Hồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Nidec Việt Nam, dự kiến mỗi lao động được thưởng 1,1 tháng lương thu nhập (hơn 8 triệu đồng). Dự kiến, công ty cũng tổ chức tất niên để công nhân cùng vui ngày cuối năm. Phía công ty còn chuẩn bị phần quà tết tặng toàn bộ NLĐ, trị giá từ 450.000 – 500.000 đồng/phần.

Tổ chức hội thi làm cành mai, đào, gói bánh chưng chăm lo người lao động Để công nhân khó khăn có điều kiện về quê đón tết cùng gia đình, công đoàn Công ty Nidec Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức các chuyến xe đưa công nhân về quê cũng như đón vào làm việc sau tết. Năm nay, công ty tổ chức đưa đón bằng xe giường nằm để công nhân được thoải mái trên đường về quê, chi phí tổ chức dự kiến tăng khoảng 20%-30% so với mọi năm. Phía công ty cũng đang chốt lại số tiền thưởng cho công nhân đi làm trong tuần trước và sau tết, dự kiến khoảng 1,5 triệu đồng/trường hợp.

Thông tin về việc công ty sẽ tặng mỗi lao động phần quà tết 600.000 đồng và ai khó khăn sẽ có thêm phần chăm lo 500.000 đồng, đã khiến công nhân Công ty Hung Way (Khu chế xuất Tân Thuận, quận 7) thêm niềm vui những ngày cuối năm. Đại diện Công đoàn Công ty Hung Way cho biết, dù công ty gặp khó khăn do dịch Covid-19, nhưng vẫn cố gắng duy trì mức thưởng tết từ 1-1,5 tháng lương/người.

Để chủ động nắm bắt tình hình chăm lo tết NLĐ tại các đơn vị, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Gò Vấp đã tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát, lắng nghe những khó khăn của DN, để từ đó có hướng chăm lo cho NLĐ tốt hơn. Theo bà Nguyễn Thị Bạch Yến, Chủ tịch LĐLĐ quận Gò Vấp, dự kiến năm nay sẽ có nhiều NLĐ không về quê đón tết, phía LĐLĐ quận sẽ tổ chức họp mặt vui xuân cùng NLĐ tại các khu nhà trọ, khu lưu trú, tổ tự quản. Đặc biệt sẽ quan tâm đến đoàn viên, NLĐ quê miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ vừa qua.

Còn tại quận Thủ Đức, năm nay LĐLĐ quận dự kiến tặng 3.000 phần quà với kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng cho NLĐ; tặng 200 vé xe cho đoàn viên, NLĐ về quê đón Tết.

Huy động các nguồn lực chung tay

Theo dự báo, năm nay sẽ có nhiều công nhân lao động khu vực miền Trung không về quê đón Tết Nguyên đán, do phải dành tiền gửi về giúp đỡ gia đình. Do đó, việc chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch chăm lo tết cho đoàn viên, NLĐ phù hợp điều kiện thực tế ngay từ bây giờ là việc làm cần thiết, nhằm phát huy tốt nhất các nguồn lực.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân, cho biết, năm nay cả NLĐ và DN đều chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Gần đây, các tỉnh miền Trung gánh thêm hậu quả của nhiều đợt bão, lũ nên LĐLĐ quận nỗ lực huy động các nguồn lực chăm lo tết 2021 cho NLĐ nhằm mở rộng thêm đối tượng được chăm lo.

Cụ thể, ngoài đoàn viên công đoàn và NLĐ khó khăn, năm nay, LĐLĐ quận Bình Tân cũng chú trọng chăm lo đoàn viên mất việc làm bởi dịch Covid-19; đoàn viên là y, bác sĩ, cán bộ y tế làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19; các nghiệp đoàn, đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập và dịch vụ thương mại bị ảnh hưởng trực tiếp bởi Covid-19. Cùng với đó, là các đoàn viên, NLĐ đang sinh sống trong các khu lưu trú, khu nhà trọ, quê ở các tỉnh thành bị ảnh hưởng nặng do thiên tại, lũ lụt.

Từ thực tế đó, Tết Tân Sửu, các cấp công đoàn cơ sở ở Bình Tân dự kiến chăm lo 140.000 lao động với số tiền khoảng 49 tỷ đồng, tăng khoảng 500 suất với gần 1,2 tỷ đồng so với năm 2020. Riêng LĐLĐ quận dự kiến tặng 7.000 phần quà với kinh phí 3,6 tỷ đồng, tăng 534 phần quà với số tiền 665 triệu đồng so với năm 2020.

“Tuy trước mắt rất khó khăn, nhưng bằng mọi cách, chúng tôi vẫn đảm bảo công tác chăm lo cho NLĐ bằng, thậm chí cao hơn năm trước. Đây không chỉ là động viên mà còn là sự chia sẻ của DN, các cấp ngành địa phương giúp NLĐ và gia đình ấm áp hơn trong dịp năm mới”, ông Nguyễn Văn Hải nhấn mạnh.

Ông Kiều Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, cho biết thêm, LĐLĐ TPHCM đã triển khai kế hoạch chăm lo tết đến 3 cấp công đoàn với nhiều điểm mới. Dù mức chăm lo không tăng nhiều so với năm trước, nhưng các cấp công đoàn TPHCM sẽ mở rộng đối tượng chăm lo.

Dự kiến số NLĐ ở lại TPHCM nhiều hơn mọi năm nên tổ chức công đoàn sẽ phối hợp các đơn vị, cơ quan, đoàn thể tổ chức nhiều chương trình phúc lợi đoàn viên, các hoạt động văn hóa tinh thần để NLĐ vui xuân khi xa quê.

Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai hoạt động tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 chủ đề “Tết Sum vầy – Kết nối yêu thương”. Theo đó, tổ chức hướng mạnh về cơ sở, tại các KCN, KCX, DN – nơi có đông NLĐ. Đặc biệt chăm lo tới đoàn viên, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và thiên tai, bão lũ. Ngoài tổ chức những chuyến xe nghĩa tình đưa đón NLĐ về quê ăn tết, các cấp công đoàn cần tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên đoàn viên, NLĐ không có điều kiện về quê; chủ động đôn đốc, kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ lương, thưởng trong dịp tết. Kịp thời phát hiện, có giải pháp bảo đảm quyền lợi NLĐ tại các DN khó khăn, bị ảnh hưởng bởi Covid-19 và bão lũ, DN giải thể, phá sản hoặc chủ bỏ trốn.

Theo THÁI PHƯƠNG – THU HƯỜNG

