Mở cổng đăng ký tiêm kháng thể đơn dòng Evusheld ngừa Covid-19

Ai cần tiêm kháng thể đơn dòng Evusheld Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ước tính khoảng 2% dân số toàn cầu thuộc nhóm dễ bị tổn thương trước Covid-19 do bị suy giảm miễn dịch vừa và nặng như HIV, ung thư, ghép tạng (ghép tim, ghép gan, ghép thận), dùng corticoid liều cao, kéo dài… Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Y tế, cả nước hiện có gần 230.000 người nhiễm HIV (riêng năm 2021 phát hiện thêm 13.223, TPHCM chiếm 26%); 6.100 ca ghép tạng (5.700 ca ghép thận chiếm gần 94%, 316 ca ghép gan hơn 5%…); bệnh ung thư có 182.563 ca mắc mới và 122.690 ca tử vong (100.000 người thì có 159 người mắc mới và 106 người tử vong do ung thư)… Do đó, kháng thể đơn dòng Evusheld được cấp phép về Việt Nam vào thời điểm này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Bởi nhóm người yếu thế đang cần thêm một lá chắn để bảo vệ sức khỏe trước các biến thể SARS-CoV-2 đang lan rộng trong khi khó có thể đáp ứng miễn dịch tốt, mặc dù đã được tiêm đủ liều vaccine, thậm chí cả liều tăng cường. Nhiều nước trên thế giới đang kỳ vọng Evusheld sẽ giúp nhóm người yếu thế vượt qua cơn bão Covid-19.