Miền Nam sắp hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt nhất

Ông Lê Đình Quyết – phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ – cho biết hiện tại pha lạnh La Nina đang chi phối thời tiết Nam Bộ khiến trong mùa khô xuất hiện mưa nhiều hơn, đặc biệt là trong tháng 3. Mùa mưa năm nay cũng đến sớm hơn so với mọi năm, có thể từ giữa tháng 4 Nam Bộ sẽ bắt đầu bước vào mùa mưa.

“Nắng nóng năm nay cũng ít khắc nghiệt hơn với nền nhiệt không vượt quá 39oC vào cao điểm mùa khô. Trong giai đoạn từ đầu đến giữa tháng 4 dự báo miền Nam sẽ có đợt nắng nóng gay gắt nhất của mùa khô năm nay”, ông Quyết nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hưởng – trưởng phòng dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia – nhận định năm nay ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng đến muộn hơn và cường độ cũng không mạnh mẽ so với cùng thời điểm hằng năm.

Cũng theo ông Hưởng, mùa bão năm 2022 có khả năng xuất hiện muộn hơn so với trung bình hằng năm. Dự báo, từ nay đến khoảng nửa đầu tháng 6-2022 ít có khả năng xuất hiện bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giai đoạn tháng 7 và tháng 8-2022 bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng bắt đầu hoạt động ở vùng biển phía Bắc Biển Đông và gia tăng tần suất trong những tháng tiếp theo, nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong những tháng 8 và tháng 9-2022.

* Một trận mưa lớn kèm dông lốc mạnh làm hàng chục nhà dân ở thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, Đồng Nai bị tốc mái hôm 27-3. Ngoài ra trận mưa dông cũng làm đứt đường điện trung thế gây mất điện diện rộng. Hàng trăm hộ dân từ khu phố Hiệp Nghĩa đến khu phố Hiệp Thương bị mất điện.

Bà Ngô Kim Nguyệt – chủ tịch UBND thị trấn Định Quán – cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn cộng thêm lốc xoáy cường độ lớn đã làm tốc mái hàng chục nhà dân ở trên địa bàn. May mắn không có thương vong trong vụ thiên tai trên.

Tại Đà Lạt (Lâm Đồng), một trận mưa lớn kèm mưa đá đã xuất hiện trên diện rộng vào chiều cùng ngày gây hư hại một số diện tích rau, hoa và gây ngập cục bộ ở một số khu dân cư trên địa bàn. Thống kê sơ bộ của địa phương, mưa đá tập trung ở các phường trung tâm của Đà Lạt như: phường 3, 4, 5, 6, 8, 9 là nơi diện tích canh tác chủ yếu trong nhà kính.

Sau trận mưa, đá đóng thành từng mảng, ảnh hưởng đến một số diện tích nhà kính và vườn trồng rau, hoa ngoài trời của người dân trên địa bàn. Trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ cũng gây ngập cục bộ tại một số vùng trũng thấp, khu dân cư, tuyến đường ven suối. Trong đó, khu vực An Tôn (phường 5, Đà Lạt) có nhiều nhà dân bị ngập cục bộ. Hiện nước đã rút và người dân đang tiến hành dọn bùn đất tràn vào nhà.

Ngày hội khinh khí cầu tạm dừng từ 27-3 cho đến khi thời tiết cho phép – Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Tạm dừng bay khinh khí cầu ở Hà Nội do gió lớn

Do gió to kết hợp mưa phùn, ban tổ chức ngày hội khinh khí cầu 2022 tại khu vực vườn nhãn, quận Long Biên, Hà Nội quyết định tạm dừng chương trình trải nghiệm bay khinh khí cầu từ ngày 27-3 để đảm bảo an toàn cho du khách.

Theo một thành viên ban tổ chức ngày hội, họ sẽ theo dõi thời tiết, nếu gió êm, điều kiện an toàn đảm bảo theo thông lệ quốc tế sẽ tiếp tục cho khinh khí cầu bay.

“Nếu không bay được nữa thì ai lỡ mua vé có thể lấy tiền lại. Bất cứ ai muốn trả lại vé chúng tôi sẽ lập tức trả tiền lại”, vị đại diện này nói.

H.Q.

C.TUỆ – L.PHAN – M.THƯ – A LỘC – M.VINH