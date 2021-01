Không khí lạnh tiếp tục làm nhiệt độ thấp nhất tại miền Bắc duy trì ở mức 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. Nam Bộ thời tiết dễ chịu, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 30-33 độ C.

TP.HCM và Nam Bộ thời tiết tiếp tục mát mẻ – Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Từ sáng 28-1, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía bắc của Bắc Bộ, chiều và tối ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Không khí lạnh tiếp tục làm nhiệt độ thấp nhất tại miền Bắc duy trì ở mức 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C.

Trong khi đó thời tiết trên khắp các tỉnh thành Nam Bộ nhìn chung ở mức dễ chịu, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 30-33 độ C. Về tối và đêm, tiết trời mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-24 độ C, có nơi dưới 22 độ C.

Về tình trạng mù bao phủ TP.HCM những ngày qua, ông Lê Đình Quyết – phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ – cho biết qua theo dõi khí tượng thì hiện tượng trên không có gì bất thường.

Theo LÊ PHAN