MCV Group tổ chức ngày hội kinh doanh theo xu hướng Shop Ertainment

Chiều 11/2 tại MCV Complex, ngày hội “Kinh doanh theo xu hướng Shoppertainment: Điển hình TikTok Shop” do MCV Group tổ chức đã diễn ra với sự tham gia của gần 200 khách mời là đại diện TikTok Shop Việt Nam, hơn 50 nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok, hơn 30 thương hiệu đang và sẽ kinh doanh trên TikTok Shop cùng các đơn vị truyền thông, báo đài, v.v.. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của các thương hiệu và các ngôi sao sáng tạo nội dung, đặc biệt trên nền tảng TikTok, MCV Group tổ chức ngày hội “Kinh doanh theo xu hướng Shoppertainment: Điển hình TikTok Shop” nhằm hiện thực hóa việc cơ hội và kì vọng đồng hành với các đối tác để cùng dẫn đầu xu hướng mua sắm kết hợp giải trí – Shoppertainment, được dự đoán sẽ tạo ra nhiều đột phá về doanh thu trong thời gian tới. Theo dự đoán của các chuyên gia, giai đoạn 2022 – 2025, Shoppertainment GMV (chỉ số tổng giá trị hàng hóa được bán ra trong một khoảng thời gian nhất định trên một thị trường) chiếm đến 30% trên tổng GMV của e-Commerce tại thị trường APAC. Đặc biệt, Việt Nam là Top 6 quốc gia đạt tốc độ tăng trưởng kép hằng năm là 65% (gấp gần 5 lần so với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm của e-Commerce) trong giai đoạn này. Điển hình cho dự đoán trên, TikTok Shop Việt Nam đã gây bất ngờ khi công bố quá trình tăng trưởng vượt trội, trở thành Top 3 sàn thương mại điện tử tại Việt Nam chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm hoạt động. Đồng hành với TikTok Shop Việt Nam và đón đầu xu hướng Shoppertainment, MCV cũng xây dựng và phát triển hệ thống TikTok Shop theo mô hình mua sắm kết hợp giải trí và xuất sắc đạt Top 3 MCN tăng trưởng tại TikTok Shop Việt Nam chỉ trong 2 tháng bắt đầu hoạt động. Từ việc phát huy lợi thế là Top 1 MCN TikTok năm 2020 và 2022 với giải thưởng Content Partner Of The Year, MCV Group tích cực mở rộng hệ thống các ngôi sao sáng tạo nội dung với hơn 500+ KOLs, KOCs để xây dựng các kênh bán hàng, tiếp cận hàng triệu khách hàng tiềm năng là những khán giả trung thành của kênh. Ngoài ra, MCV chọn lọc và hợp tác chiến lược với các thương hiệu uy tín, sản phẩm đa dạng và chất lượng để tối ưu doanh thu và lợi nhuận của mô hình mua sắm kết hợp giải trí này. Theo đó, tháng 8/2022 MCV Group bắt đầu xây dựng những kênh nội bộ đầu tiên cho TikTok Shop và chiêu mời các nhà sáng tạo nội dung cùng tham gia. Đến tháng 9/2022, TikTok Shop MCV đã tăng trưởng gấp 4 lần so với khi mới thành lập. Chỉ trong vòng 1 tháng, hệ thống đạt 300 kênh và tăng trưởng về GMV gấp 2 lần mỗi tháng sau đó. Tháng 10/2022, MCV chính thức đạt 500+ KOLs trong mạng lưới TikTok Shop và xuất sắc trở thành Top 3 MCN tăng trưởng của TikTok Shop Việt Nam. Bà Đỗ Duyên – Head of Digital MCV Group, Giám đốc dự án TikTok Shop MCV chia sẻ: “5 tháng gia nhập TikTok Shop là hành trình tuy ngắn nhưng chúng tôi rất tự hào vì những thành quả đã đạt được. MCV Group rất vinh dự khi có được sự đồng hành của các TikTok Creator, các thương hiệu, nhãn hàng và đặc biệt là sự hỗ trợ từ TikTok Shop Việt Nam. Chắc chắn chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng với các nhà sáng tạo nội dung, các thương hiệu, nhãn hàng và các đơn vị truyền thông và nhà phát hành nội dung để đạt được những mục tiêu đã đề ra”. Tại ngày hội “Kinh doanh theo xu hướng Shoppertainment: Điển hình TikTok Shop”, MCV Group chính thức công bố chính sách hợp tác với các thương hiệu và các nhà sáng tạo nội dung để tạo ra những bứt phá mới về doanh số bán hàng, tối ưu hiệu quả kinh doanh và tạo ra nguồn thu nhập vượt bậc cho các ngôi sao bán hàng. Năm 2023 chính là thời điểm vàng cho các doanh nghiệp, các nhà sáng tạo nội dung và các đơn vị truyền thông, phát triển nội dung số gia nhập xu hướng kinh doanh Shoppertainment mới này. Cũng tại ngày hội “Kinh doanh theo xu hướng Shoppertainment: Điển hình TikTok Shop”, MCV Group đã bình chọn và vinh danh các TikTok Creator trong hệ thống Tik Tok Shop MCV theo các hạng mục giải thưởng: Top 3 Creators theo doanh thu video, Top 3 Creators theo doanh thu livestream, Top 3 Creators theo đơn livestream, Top 3 Creators theo đơn video, Top 3 Creators theo doanh thu. Là một TikTok Creators nổi tiếng và đồng hành cùng TikTok Shop MCV từ những ngày đầu, Nguyễn Thị Thu Hằng – chủ kênh TikTok @goc.cua.hang chia sẻ: “Cá nhân Hằng luôn cố gắng để đạt được những mục tiêu mà Hằng và TikTok Shop MCV đề ra. Sau những nỗ lực, cố gắng của mình thì Hằng cũng đã nhìn thấy những thành quả và có được sự công nhận nên rất vui. Điều này càng tạo cảm hứng cho mình trong những dự án sắp tới để phát triển cùng TikTok Shop MCV nói riêng và Việt Nam nói chung”. Từ những lợi thế có sẵn, tại ngày hội “Kinh doanh theo xu hướng Shoppertainment: Điển hình TikTok Shop”, MCV Group đặt mục tiêu năm 2023 sẽ đạt 3 triệu USD GMV trong mỗi 2 tháng ; đồng thời vươn lên trở thành Top 3 TSP tại Việt Nam. Theo Ban Biên tập125 views