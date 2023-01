Máy bay Ấn Độ bỏ quên 55 hành khách khi cất cánh

Máy bay của Go First Airways – Ảnh: FACEBOOK

Máy bay của Go First Airways khởi hành từ Bengaluru đến New Delhi, Ấn Độ lúc 6h30 sáng 9-1 mà thiếu mất 55 hành khách.

55 người này lúc đó đang yên vị trong 4 chiếc xe buýt đưa khách ra máy bay tại sân bay quốc tế Kempegowda.

Cơ quan hàng không dân dụng Ấn Độ đã yêu cầu Go First Airways báo cáo sau khi sự cố hy hữu này xảy ra.

“Chúng tôi đã yêu cầu Go First báo cáo sau khi chuyến bay của họ từ Bengaluru bỏ quên hơn 50 hành khách tại sân bay”, cơ quan chức năng cho biết.

Các hành khách bị bỏ quên đã được chuyển sang hãng hàng không khác. Có hai hành khách yêu cầu hoàn tiền và đã được thanh toán.

Theo Đài NDTV, nhiều người sau đó đã lên mạng xã hội chỉ trích Go First vì họ đã có thẻ lên máy bay (boarding pass) đàng hoàng, hành lý thì đã ký gửi. Trong khi đó, để chuyển sang chuyến bay khác họ phải chờ thêm 4 tiếng đồng hồ.

Hành khách tên Shreya Sinha cho biết trải nghiệm này là “kinh hoàng nhất” vì cô phải chờ đợi trên chiếc xe buýt đông đúc. Trên mạng xã hội Twitter, cô Sinha gọi sự cố của Go First Airways là “đỉnh cao của sơ suất”.

Anh Satish Kumar, một hành khách khác, bày tỏ quan ngại về năng lực của hãng hàng không này.

Go First Airways đã trả lời các bài đăng trên Twitter của khách hàng với nội dung: “Xin lỗi vì sự bất tiện này”, nhưng không đưa ra tuyên bố chính thức nào.

Theo Tuổi trẻ Online

https://tuoitre.vn/may-bay-an-do-bo-quen-55-hanh-khach-khi-cat-canh-20230111182543351.htm