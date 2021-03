Chỉ sau một tháng xử lý qua hệ thống camera giám sát giao thông trên Quốc lộ 1A, lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận đã phát hiện hơn 4.000 trường hợp vi phạm, hầu hết là lỗi vi phạm chạy quá tốc độ cho phép.

Ngày 9-3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, sau một tháng xử lý qua hệ thống camera giám sát giao thông trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa phương (từ ngày 3-2 đến ngày 3-3), đơn vị đã phát hiện 4.008 trường hợp vi phạm, hầu hết là lỗi vi phạm chạy quá tốc độ cho phép.

Trong hơn số các trường hợp bị vi phạm do camera ghi lại, có 802 xe khách, 569 xe tải, 283 xe đầu kéo, 2.332 xe ô tô và 22 mô tô, xe máy đã được thông báo cho chủ phương tiện đến xử lý.

Tuy nhiên, hiện mới có 35 trường hợp đến cơ quan chức năng để xử lý theo thông báo.

Ngoài ra, trong quá trình tuần tra, thông qua dữ liệu từ camera giám sát được truyền đến máy tính bảng cầm tay, lực lượng CSGT tỉnh Bình Thuận đã trực tiếp lập biên bản xử phạt 711 trường vi phạm. Trong đó đa phần là các phương tiện mắc lỗi chạy quá tốc độ cho phép.

Từ chứng cứ được camera giám sát ghi lại, ngành chức năng đã ra quyết định xử phạt 248 trường hợp, tước 63 giấy phép lái xe của tài xế 18 xe khách và 36 xe con.

Cũng theo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận, theo quy định sau 5 ngày nhận được thông báo phương tiện vi phạm, nếu tài xế xe vi phạm không đến nộp phạt thì toàn bộ thông tin, biển số xe vi phạm sẽ được gửi sang Cục Đăng kiểm Việt Nam và nơi chủ phương tiện đăng ký xe để tiếp tục xử lý.

Trước đó, ngày 22-1, Cục CSGT Bộ Công an đã bàn giao hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Bình Thuận cho công an địa phương vận hành. Sau hơn 3 tháng thi công, Cục CSGT lắp đặt 37 camera giám sát trải dọc 200km trên đoạn tuyến Quốc lộ 1A qua Bình Thuận. Hệ thống trang bị, gồm: 17 camera IP giám sát, phát hiện, ghi hình hành vi vi phạm; 8 camera IP quan sát ngày, đêm; 12 máy đo tốc độ đa làn giám sát ngày đêm tự động có ghi hình; 4 camera nhận dạng biển số… Đây là hệ thống giám sát hiện đại, được xem là “mắt thần” trên quốc lộ, tự động ghi nhận các hành vi vi phạm, có thể nhìn rõ biển số xe gần 2km.

Theo NGUYỄN TIẾN