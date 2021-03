Theo BBC, mưa như trút nước kéo dài trong nhiều ngày đã khiến nước trong các con sông, đập quanh Sydney – thủ phủ của bang New South Wales – và khu vực đông nam bang Queensland bị tràn bờ. Chính quyền Úc phải sơ tán khoảng 18.000 người.

Sơ tán người dân trong các khu vực bị ngập lũ ở New South Wales, Úc ngày 22-3 – Ảnh: REUTERS

Cho đến nay, nhà chức trách đã đưa ra 20 lệnh sơ tán và tuyên bố 38 khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Có thể họ sẽ cần phải sơ tán thêm vài ngàn người nữa.

Theo Cơ quan Khí tượng Úc, lượng mưa lên tới 1.000mm ở một số khu vực trong những ngày gần đây là “bất thường” và cảnh báo tình hình sẽ kéo dài suốt tuần nên người dân cần tiếp tục cảnh giác. Hiện tượng này là sự kiện hi hữu chỉ xảy ra một lần trong 50 năm qua.

Ngày 22-3, Thủ tướng Úc Scott Morrison trả lời Đài phát thanh 2GB của Sydney xác nhận “đây là một thử thách mới” ở Úc và cho phép điều động ngân sách hỗ trợ công tác di tản dân.

Thủ hiến bang New South Wales Gladys Berejiklian cho biết có rất nhiều cộng đồng bị ngập lũ hiện nay từng bị ảnh hưởng bởi cháy rừng và hạn hán trong mùa hè trước.

“Tôi chưa từng thấy có bao giờ trong lịch sử bang New South Wales mà chúng ta trải qua những điều kiện thời tiết khắc nghiệt liên tiếp nhau quá nhanh như thế này, hơn nữa lại còn giữa đại dịch COVID-19”, bà Berejiklian cho biết.

Theo BBC, hôm nay ngày 22-3, có 150 trường học ở 2 bang New South Wales và Queensland phải đóng cửa. Các chuyến bay tại sân bay Newcastle của New South Wales cũng bị hủy do nước ngập đường chạy đà của máy bay. Giao thông bị ảnh hưởng nặng vì nhiều con đường, cây cầu bị phong tỏa.

Vùng ngoại ô Windsor ở Sydney, bang New South Wales của Úc bị lũ lụt trên diện rộng do mưa lớn ngày 22-3 – Ảnh: REUTERS

Ngày 21-3, trong số rất nhiều người phải sơ tán bằng nhiều cách, có một đôi vợ chồng bị lũ cuốn mất ngôi nhà ngay trong ngày lẽ ra là ngày cưới của họ.

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy gia súc bị cuốn trôi trong nước lũ và nước ngập đến cửa sổ các ngôi nhà.

Có tổng cộng 18 khu vực bị mưa lũ nặng ở New South Wales và vùng đông nam bang Queensland có lũ quét ở Brisbane và Gold Coast, nhưng tình hình bớt nguy hiểm trong ngày 22-3.

Theo HỒNG VÂN