Nhiều trận lốc xoáy với sức mạnh hủy diệt đã xé toạc khu vực phía nam của bang Alabama, Mỹ trong ngày 25-3 (giờ địa phương) khiến ít nhất 5 người chết và hàng chục người bị thương.

Nhiều ngôi nhà trong khu dân cư bị lốc xoáy cuốn bay nóc – Ảnh: Weatherchannel

Theo Trung tâm Dịch vụ thời tiết quốc gia Mỹ, các trận lốc xoáy quét trong khu vực khoảng 160km ở Alabama vào chiều 25-3 và nhiều trận lốc xoáy hơn nữa sẽ tiếp tục quần thảo khu vực này. Tuy nhiên cơ quan này không xác định được số lượng chính xác số trận lốc xoáy cho tới khi hoàn thành khảo sát trong vài ngày tới.

Chris Darden, nhà khí tượng của Trung tâm Dịch vụ thời tiết quốc gia, nói: “Con số không quan trọng bằng mức độ của những gì đã diễn ra. Chúng ta thấy thiệt hại đáng kể ở một số cộng đồng tại nhiều quận ở trung tâm Alabama”.

Nhà chức trách cho biết hàng chục ngàn người bị mất điện do đường dây bị ngã đổ. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ đang chăm sóc những người sống sót bị thương và tìm kiếm các nạn nhân khác.

Theo Hãng tin Reuters, nhiều khu dân cư bị phá hủy hoàn toàn. Ở hạt Calhoun, toàn bộ khu dân cư Ohatchee với khoảng 1.200 dân ở góc tây bắc của tiểu bang Alabama bị lốc xoáy hủy hoại nặng nề, nhà cửa bị cuốn bay nóc phơi bày nội thất, phòng ốc bên trong, cây bật gốc, ngã đổ, các trụ điện nằm la liệt.

Ở hạt Shelby, cảnh sát trưởng John Samaniego cho biết địa phương bị thiệt hại đáng kể do lốc xoáy. “Nhà cửa ở đây bị phá hủy hoàn toàn”, ông Samaniego nói với trang tin al.com.

Allison Allred, làm nghề gói hoa may mắn sống sót, cho biết: “Chúng tôi vô cùng sợ hãi. Trận lốc xoáy khủng khiếp, trong lúc bên ngoài mưa đá và mưa rất to khiến chúng tôi không nhìn rõ thứ gì. May mắn là chúng tôi an toàn”.

Trong số nhiều người bị thương, có một cảnh sát bị sét đánh trúng khi đang thiết lập rào chắn trên đường.

Một ngôi nhà bị lốc xoáy cuốn bay nóc ở Hoover, Alabama, ngày 25-3-2021 – Ảnh: REUTERS

Người dân đứng trước một ngôi nhà bị sập do lốc xoáy ở khu dân cư Eagle Point, khu vực phía nam Birmingham, Alabama ngày 25-3-2021 – Ảnh: Butch Dill

Cây gãy, trụ điện đổ, nhà mất nóc ở Pelham, bang Alabama, Mỹ ngày 25-3-2021 – Ảnh: REUTERS Theo HỒNG VÂN