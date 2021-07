Lo biến thể Delta, New York bắt nhân viên y tế tiêm vắc xin hoặc xét nghiệm hằng tuần

Nhân viên y tế tiêm vắc xin cho một phụ nữ ở Manhattan, thành phố New York, Mỹ – Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters ngày 22-7 cho biết nằm một phần trong phản ứng với mối đe dọa do biến thể virus Delta gây ra, thành phố New York thuộc bang New York của Mỹ sẽ yêu cầu tiêm vắc xin COVID-19 hoặc xét nghiệm hằng tuần với nhân viên tại các bệnh viện trong thành phố này.

Tại cuộc họp báo ngày 21-7, thị trưởng Bill de Blasio của New York thông tin chính sách mới sẽ có hiệu lực vào ngày 2-8. Thành phố này sẽ đình chỉ công tác mà không có trả lương với bất kỳ nhân viên y tế nào từ chối tiêm vắc xin hoặc xét nghiệm.

Đây là lần đầu tiên chính quyền thành phố New York yêu cầu tiêm vắc xin COVID-19 hoặc kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính với các nhân viên y tế công.

Các quan chức y tế thành phố nhấn mạnh do biến thể Delta có mức độ lây nhiễm cao, càng lúc người ta chỉ còn hai lựa chọn: tiêm vắc xin hoặc nhiễm bệnh.

Đến nay khoảng 60% trong số hơn 42.000 nhân viên trong hệ thống bệnh viện công của thành phố New York đã được tiêm vắc xin COVID-19.

Trước New York, thành phố San Francisco của bang California đã có bước đi mạnh hơn hồi tháng trước, khi họ thông báo tất cả nhân viên tại các địa điểm có “rủi ro cao” như nơi ở dành cho người vô gia cư hoặc nhà tù sẽ phải tiêm vắc xin COVID-19 trước ngày 15-9.

Thị trưởng De Blasio cho biết có thể New York sẽ áp dụng thêm các biện pháp khác nếu mối đe dọa do biến thể Delta đặt ra ngày càng lớn. Ông không loại trừ khả năng mở rộng yêu cầu tiêm vắc xin hoặc xét nghiệm COVID-19 với tất cả nhân viên thành phố trong tương lai.

