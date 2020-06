Giá thịt heo cao, nhiều vụ vận chuyển heo không rõ nguồn gốc đi giữa đêm, qua các huyện biên giới Long An được lực lượng công an phát hiện, tạm giữ trong những ngày qua.

Số heo không rõ nguồn gốc được Công an thị xã Kiến Tường tạm giữ – Ảnh: AN LONG

Ngày 2-6, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết kết quả test nhanh 25 con heo không rõ nguồn gốc do Công an huyện Tân Hưng phát hiện khi được vận chuyển qua địa bàn huyện này đều âm tính với dịch tả heo châu Phi.

Trước đó, khoảng 1h sáng 1-6, 25 con heo này được dồn trong thùng xe tải do Nguyễn Văn Nhàn (51 tuổi) chở chạy từ hướng xã biên giới Hưng Điền về thị trấn Tân Hưng theo đường tỉnh 819, khi đến đoạn thuộc địa phận ấp Kinh Mới, xã Hưng Điền B thì bị Đội Cảnh sát kinh tế – ma túy Công an huyện Tân Hưng phát hiện và yêu cầu kiểm tra.

Nhàn chỉ khai mình chở heo do một người tên Trí ở Đồng Tháp thuê, nhưng không đưa ra được bất cứ giấy tờ gì về nguồn gốc số heo trên. Tổng 25 con heo hơn 2,3 tấn, ước giá trên 171 triệu đồng.

Thời gian gần đây do giá thịt heo đang ở mức cao, việc vận chuyển heo không rõ nguồn gốc qua các địa bàn huyện biên giới Long An có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt thời gian vận chuyển thường khoảng giữa đêm.

Mới đây, đại tá Nguyễn Văn Hoằng – trưởng Công an thị xã Kiến Tường, Long An – cho biết vào khoảng 23h30 ngày 28-5, Đội Cảnh sát kinh tế Công an thị xã Kiến Tường trong lúc tuần tra trên đường tỉnh 819 thuộc địa bàn ấp Bàu Mua, xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường cũng phát hiện 2 xe tải do Trần Lâm Hải Đảo (49 tuổi) và Nguyễn Minh Tân (27 tuổi, cùng ngụ Long An) chở 104 con heo với tổng trọng lượng hơn 10 tấn.

Lúc phát hiện có đến 5 con heo đã chết và nhiều con khác có dấu hiệu xuống sức. Qua kiểm tra test nhanh không phát hiện dịch tả heo châu Phi. Tuy nhiên các tài xế cũng không đưa ra được bất cứ giấy tờ gì về nguồn gốc số heo này.

Theo AN LONG