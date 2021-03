Liên minh châu Âu (EU) nói rằng thay vì chào mừng, quân đội Myanmar đã biến Ngày các lực lượng vũ trang 27-3 vừa qua trở thành “ngày khủng khiếp”. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng dùng từ “khủng khiếp” để miêu tả.

Người biểu tình xuống đường phản đối đảo chính quân sự ở Monywa, vùng Sagaing, Myanmar – Ảnh: AFP

Ngày 28-3, EU đã lên án hành vi bạo lực của quân đội Myanmar nhắm vào người biểu tình là “không thể chấp nhận được”. Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi ít nhất 107 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình phản đối đảo chính quân sự ở Myanmar, theo Hãng tin AFP.

“Leo thang bạo lực, với hơn 100 cái chết của thường dân do quân đội Myanmar gây ra vào Ngày các lực lượng vũ trang (27-3) của nước này, là không thể chấp nhận được” – ông Josep Borrell, đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của EU, lên tiếng.

Ông nhấn mạnh trái ngược với sự kiện chào mừng, quân đội Myanmar đã biến ngày 27-3 thành “ngày khủng khiếp và xấu hổ”.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 28-3 chỉ trích các hành động nhắm vào người biểu tình ở Myanmar là “hoàn toàn vô nhân đạo”. “Thật khủng khiếp!” – ông Biden nói với báo giới từ bang Delaware, Mỹ.

Tuyên bố từ EU và Tổng thống Biden được đưa ra sau khi lãnh đạo quân đội 12 nước Mỹ, Anh, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Đức, Ý, Đan Mạch, Hà Lan, New Zealand và Hi Lạp cùng ra tuyên bố chung, lên án việc quân đội Myanmar và các cơ quan an ninh liên quan “sử dụng vũ lực sát thương với những người không có vũ khí”.

Trong diễn biến liên quan, Hãng tin Reuters dẫn lời các nhân chứng cho biết các lực lượng an ninh Myanmar đã nổ súng nhắm vào một đám tang ngày 28-3, trong bối cảnh người dân trên khắp Myanmar tụ tập để tưởng nhớ hơn 100 người đã thiệt mạng vào ngày trước đó.

Vụ việc diễn ra tại thị trấn Bago, gần thành phố Yangon khi nhiều người đến dự tang lễ sinh viên 20 tuổi Thae Maung Maung. “Khi chúng tôi đang hát bài ca để đưa tiễn cậu sinh viên, lực lượng an ninh ập đến và nổ súng vào chúng tôi. Mọi người vội vã bỏ chạy” – một phụ nữ tên Aye kể lại.

Theo BÌNH AN