Lên án trục lợi từ thiện: Rúng động với “bác sĩ Khoa”

Sau khi Thanh tra Sở TT-TT TPHCM làm việc và xử phạt chủ thể đăng ký và sử dụng 2 tài khoản facebook liên quan đến vụ việc “bác sĩ Khoa” có nội dung không đúng sự thật, ngày 10-8, ông Nguyễn Đức Thọ, Chánh Thanh tra Sở TT-TT, cho biết sẽ phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định đối với một số cá nhân có liên quan. Đây là những cá nhân tương tác trao đổi, cung cấp thông tin trên tài khoản “Trần Khoa” có dấu hiệu giả mạo nhằm mục đích vụ lợi. Ban Giám đốc Công an TPHCM cũng đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ và các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh, điều tra liên quan đến vụ “bác sĩ Khoa rút máy thở của mẹ cứu sản phụ’”. BÁ TÂN – MẠNH HÒA – VĂN MINH