Lễ khai mạc Euro 2020 đơn giản và ấn tượng

Sân vận động Stadio Olimpico rực rỡ pháo hoa trong lễ khai mạc – Ảnh: Reuters

Các nghệ sĩ chuẩn bị trước khi bắt đầu lễ khai mạc – Ảnh: REUTERS

Buổi lễ khai mạc bắt đầu với dàn nhạc – Ảnh: REUTERS

Kế đến là những điệu múa và biểu diễn với bóng bay, đại diện cho các đội dự Euro 2020 – Ảnh: REUTERS

CĐV Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào sân để chuẩn bị xem lễ khai mạc và trận đấu giữa Ý với Thổ Nhĩ Kỳ – Ảnh: REUTERS

Các CĐV đội chủ nhà Ý háo hức chờ giờ khai mạc Euro 2020 – Ảnh: REUTERS

CĐV Thổ Nhĩ Kỳ có mặt trên sân giơ cao lá quốc kỳ để chuẩn bị xem lễ khai mạc – Ảnh: REUTERS

Hai huyền thoại bóng đá Ý: Francesco Totti và Alessandro Nesta có mặt trên sân chuẩn bị cho lễ khai mạc – Ảnh: REUTERS

Hình ảnh khai mạc rất đẹp mắt và ấn tượng – Ảnh: GETTY IMAGES

Nữ nghệ sĩ bay bổng trên nóc sân vận động biểu diễn trong lễ khai mạc – Ảnh: REUTERS

Sân Stadio Olimpico có sức chứa hơn 70.000 người nhưng trong ngày khai mạc chỉ đón khoảng 18.000 người nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn trong thời buổi dịch bệnh COVID-19. Mở đầu buổi lễ là màn biểu diễn rất đặc sắc với những tay trống bay lơ lửng trên nóc sân vận động. Sau đó giọng nam cao người Ý Andrea Bocelli trình diễn hát bài ‘Nessun Dorma’ mang tính biểu tượng, đây là bài hát chính thức của Italia 90. Trong khi Bocelli biểu diễn, 24 quả bóng bay heli tạo thành một chùm duy nhất – như một biểu tượng của sự thống nhất. Cuối cùng, ba huyền thoại Martin Garrix, Bono và The Edge kết hợp với nhau trình diễn bài hát chính thức của Euro 2020 “We Are The People”. Những ca từ của bài hát về hy vọng và sự tích cực, cùng với hình ảnh ấn tượng được công nghệ làm cho sống động hơn. Trong đó bao gồm cả sân được biến thành ngọn lửa xanh trắng, các trường năng lượng được tạo ra từ hàng triệu hạt ánh sáng. Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng của buổi lễ khai mạc Euro 2020: