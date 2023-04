Lào làm nghi lễ buộc chỉ cổ tay cho Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được buộc chỉ vào cổ tay, nghi lễ mang nhiều điều cầu chúc may mắn cho người được nhận – Ảnh: TTXVN

Tối 10-4, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã tổ chức một nghi lễ đặc biệt dành cho Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trước tiệc chiêu đãi. Đó là lễ buộc chỉ cầu bình an, may mắn trước thềm Tết Bun Pi May của Lào.

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng diễn ra trong hai ngày 10 và 11-4 theo lời mời của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trên cương vị mới.

Với Lào, chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng diễn ra vào thời điểm nước này sắp khép lại năm cũ theo Phật lịch, đón chào năm mới bằng Tết Bun Pi May trong ít ngày nữa (từ ngày 14 đến 16-4).

Tại cuộc hội đàm ngày 10-4, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào đã nhắc đến điều này. Ông cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã mang đến Lào tình cảm hữu nghị thắm thiết, tình đoàn kết gắn bó của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đúng vào dịp nhân dân cả nước Lào đang hân hoan chuẩn bị đón năm mới Phật lịch 2566, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Trong các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao Lào ngày 10-4, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đã chuyển lời thăm hỏi và lời chúc Tết Bun Pi May của các lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến lãnh đạo cấp cao Lào.