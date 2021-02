Làn sóng Covid-19 thứ 3 của Việt Nam đã đạt đỉnh, nhiều khả năng sẽ kết thúc cuối tháng 3-2021

Ngày 27-1-2021 Quảng Ninh chỉ có thêm 1 ca lây nhiễm cộng đồng mới. Nhưng đến ngày 28-1-2021 đã có 12 người nhiễm Covid-19 phải được điều trị, lớn hơn ngưỡng an toàn dịch là 11 người, Hình 3. Tức là chỉ sau 2 ngày lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng ở Quảng Ninh, Quảng Ninh đã là tỉnh có dịch. Ngày 11-2-2021 dịch đạt đỉnh với 59 người nhiễm đang được điều trị, gấp 5,17 lần ngưỡng an toàn dịch (so với Hải Dương, mức độ dịch thấp hơn nhiều, vì số người đang được điều trị ở Hải Dương lúc đạt đỉnh là 497 người, gấp hơn 26 lần ngưỡng an toàn dịch).

Sau ngày 11-2-2021, số người đang được điều trị ở Quảng Ninh có xu hướng giảm dần, Hình 3. Nếu Quảng Ninh tiếp tục duy trì các biện pháp quyết liệt vừa qua, có điều chỉnh khi cần thiết cho đến khi số người đang được điều trị thấp hơn ngưỡng an toàn dịch (11 người), thì dịch ở Quảng Ninh có thể kết thúc đầu tháng 3-2021.