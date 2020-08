Dữ liệu sơ bộ trong 4 tháng đầu năm 2020 cho thấy số trẻ em hoàn thành 3 liều vắc xin phòng bệnh bạch hầu, uốn ván và ho gà (DTP3) giảm đáng kể. Đây là lần đầu tiên trong 28 năm cả thế giới giảm tỷ lệ bao phủ DTP3.

Tiêm chủng vắc xin cho trẻ tại Trạm Y tế Phường Linh Trung, Q.Thủ Đức (TP.HCM) – Ảnh: HOÀNG LỘC

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) vừa phát đi cảnh báo về sự sụt giảm đáng báo động số lượng trẻ em được tiêm vắc xin phòng bệnh trên khắp thế giới. Nguyên nhân do sự gián đoạn trong việc cung cấp và tiếp nhận các dịch vụ tiêm chủng bởi đại dịch COVID-19.

Theo WHO và UNICEF, gián đoạn trên làm đảo ngược tiến trình tiếp cận tới nhiều trẻ em và thanh thiếu niên với các loại vắc xin.

Cụ thể, những cải tiến như bổ sung vắc xin HPV (phòng bệnh ung thư cổ tử cung và u nhú bộ phận sinh dục), tới 106 quốc gia đang có nguy cơ mất hiệu lực. Đặc biệt, dữ liệu sơ bộ trong 4 tháng đầu năm 2020 cho thấy số trẻ em hoàn thành 3 liều vắc xin phòng bệnh bạch hầu, uốn ván và ho gà (DTP3) giảm đáng kể. Đây là lần đầu tiên trong 28 năm thế giới giảm tỷ lệ bao phủ DTP3.

HIện có ít nhất 30 chiến dịch tiêm vắc xin sởi đã hoặc có nguy cơ không triển khai được, điều này có thể dẫn đến bùng phát thêm dịch sởi vào năm 2020 và hơn thế nữa.

Mới đây, một cuộc khảo sát của UNICEF, WHO và Gavi (Liên minh toàn cầu về vắcxin và tiêm chủng), được thực hiện với sự hợp tác của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ; Viện vắc xin Sabin và Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg cho thấy có đến 3/4 trong số 82 quốc gia trả lời đã báo cáo có sự gián đoạn tiêm chủng liên quan đến COVID- 19 tính đến tháng 5-2020.

Ngay cả khi các dịch vụ được cung cấp, mọi người vẫn không thể tiếp cận bởi họ ít khi rời khỏi nhà, gián đoạn giao thông, khó khăn kinh tế, hạn chế di chuyển hoặc sợ tiếp xúc với những người nhiễm COVID-19. Nhiều nhân viên y tế cũng không có mặt vì hạn chế đi lại hoặc tái triển khai nhiệm vụ ứng phó với COVID cũng như thiếu thiết bị bảo hộ.

Theo ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc WHO: không nhất thiết phải như vậy. Bởi vắc xin có thể được phân phối an toàn ngay cả trong thời kỳ đại dịch và WHO đang kêu gọi các quốc gia cần đảm bảo những chương trình cứu sống thiết yếu này được tiếp tục.

“Vắc xin là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất trong lịch sử y tế cộng đồng và ngày càng có nhiều trẻ em được tiêm chủng hơn bao giờ hết. Nhưng đại dịch COVID-19 đã khiến những thành quả ấy gặp rủi ro. Những bệnh tật và cái chết do trẻ em bị nhỡ tiêm chủng có thể lớn hơn nhiều so với do COVID-19”., ông Tedros khẳng định.

Tại Việt Nam, do dịch COVID-19 việc tiêm chủng ở nhiều tỉnh, thành bị đình trệ suốt thời gian dài. Đặc biệt bùng phát một số ổ dịch bạch hầu với nhiều ca bệnh tử vong.

Theo HOÀNG LỘC