Các chuyên gia y tế Nhật đang kêu gọi chính phủ có các biện pháp mạnh tay hơn để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm dịch COVID-19 thứ ba ở nước này, đặc biệt khi mùa đông và mùa lễ hội cuối năm đang hiện ra trước mắt.

Những hành khách đi tàu điện ở thủ đô Tokyo, Nhật vào cuối ngày 17-11 – Ảnh: AFP

Cuối tuần qua, Nhật lần đầu tiên ghi nhận trên 3.000 ca mắc mới trong một ngày trong bối cảnh chính phủ nước này trì hoãn ban hành các biện pháp chống dịch virus corona nghiêm ngặt hơn vì lo sợ tổn thương đến nền kinh tế trước mùa lễ hội cuối năm, theo báo Japan Times ngày 14-12.

Các chuyên gia y tế Nhật nói rằng các ca bệnh nặng đang tăng lên trên cả nước, tạo gánh nặng cho các bệnh viện và ảnh hưởng đến việc trị bệnh hằng ngày cho các bệnh nhân khác ngoài COVID-19.

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã phải gửi quân y đến hỗ trợ một số bệnh viện bị thiếu hụt nhân viên y tế ở các khu vực chịu tác động nặng nề của COVID-19.

Các chuyên gia thúc giục các quan chức thực hiện các biện pháp để ngăn các chuyến du lịch hoặc đổ xô về quê trong dịp cuối năm, một trong những nguyên nhân khiến COVID-19 lan rộng.

Trước lời kêu gọi của các chuyên gia y tế, chính phủ Nhật cũng quyết định tạm hoãn chương trình kích thích du lịch trong nước, dự kiến triển khai trong tuần này nhằm vào dịp lễ hội cuối năm.

Các chuyên gia cũng yêu cầu chính phủ ra lệnh cho các doanh nghiệp, đặc biệt là nhà hàng, quán bar và quán karaoke rút ngắn thời gian hoạt động, đóng cửa sớm vào lúc 22h hằng ngày.

Trong khi đó, báo Jiji Press ngày 14-12 cho biết số lượng người tham gia giao thông ở các ga tàu điện và sân bay tại các khu vực đô thị của Nhật vào ngày 13-12 không giảm mấy so với tuần trước đó, bất chấp số ca COVID-19 đang tăng cao dạo gần đây.

Theo đó, số lượng người tham gia giao thông tại nhà ga JR Tokyo ở phường Chiyoda ngày 13-12 giảm 56% so với bình quân các cuối tuần và dịp lễ từ giữa tháng 1 đến giữa tháng 2, tức trước khi COVID-19 lan rộng ở Nhật.

Tuy nhiên, tỉ lệ này gần như không thay đổi mấy so với tuần trước đó. Lượng hành khách đi tàu điện ở ga JR Tokyo ngày 6-12 giảm 56,6% so với bình quân các cuối tuần và dịp lễ từ giữa tháng 1 đến giữa tháng 2. Tương tự, lượng khách ở ga Shinagawa ở phường Minato, Tokyo vào ngày 13-12 giảm 38,1% và giảm 35,6% vào ngày 6-12 so với bình quân hồi giữa tháng 1-2.

Làn sóng COVID-19 thứ nhất ở Nhật tập trung vào những người lớn tuổi, còn làn sóng thứ hai là ở những người trẻ thường đi bar, club. Trong khi đó, như báo Japan Times đưa tin, làn sóng COVID-19 hiện tại của Nhật, bắt đầu từ cuối tháng 10, liên quan đến các ổ dịch ở các văn phòng, khu vực có dịch vụ công cộng và trong các hộ gia đình.

Số lượng người nhiễm COVID-19 ở Nhật hiện tập trung nhiều ở nhóm người trẻ với độ tuổi bình quân 20-30.

Theo ANH THƯ