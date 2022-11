Kiểm tra cao tốc chậm tiến độ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu tìm ngay giải pháp

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng thăm hỏi, động viên công nhân đang thi công cao tốc Phan Thiết – Vĩnh Hảo trong đêm – Ảnh: ĐỨC TRONG

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bên giữ đúng cam kết tiến độ thi công – Ảnh: ĐỨC TRONG

Theo ông Thắng, trong các dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía đông đang triển khai giai đoạn 1, đây là dự án có tiến độ thi công chậm nhất. Ông yêu cầu các bên nhà thầu, ban quản lý dự án, địa phương báo cáo đúng thực tế về những khó khăn khiến dự án chậm và đề xuất những giải pháp để thực hiện cho các dự án giai đoạn tiếp theo. Báo cáo với đoàn công tác, Ban quản lý dự án 7 (thuộc Bộ Giao thông vận tải) cho biết đến nay dự án thi công đạt gần 60% sản lượng, chậm hơn so với kế hoạch đặt ra. Kể từ khi phát động thi đua 120 ngày đêm, dự án đã có chuyển biến rõ rệt, dần dần bắt kịp tiến độ chậm trước đó. Theo lãnh đạo Ban 7, ngoài những nguyên nhân khách quan như ảnh hưởng dịch COVID-19 và giá nhiên vật liệu tăng vọt thời gian qua thì khâu cấp phép mỏ đất chậm trễ. Việc này đã ảnh hưởng lớn đến nhà thầu, đến khi được cấp thì giá cả tăng cao khiến nhà thầu càng thêm khó khăn. Trên toàn tuyến gần 100km, chủ đầu tư đã cắt chuyển khối lượng công việc gần 30km từ các nhà thầu, tổ đội yếu kém sang đơn vị khác đảm nhiệm thay.Còn theo các đại diện nhà thầu, mặc dù đang gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế nhưng vẫn cam kết với bộ trưởng thực hiện đúng tiến độ để đến cuối năm nay thông xe kỹ thuật. Một số nhà thầu cũng mong địa phương ban hành mức giá nguyên vật liệu sát hơn với giá thị trường để giảm bớt khó khăn. Bởi theo họ, giá định mức mà địa phương ban hành thấp hơn rất nhiều so với thực tế hiện nay, thậm chí chỉ bằng một nửa. Các nhà thầu cho biết họ càng làm càng lỗ, phải huy động mọi nguồn lực bù lại để cố gắng hoàn thành dự án càng sớm càng tốt. Đã có nhà thầu nợ nần, phá sản vì không thể gồng thêm được nữa. Sau khi lắng nghe ý kiến các bên, ông Thắng chia sẻ với khó khăn mà các đơn vị gặp phải. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra những khó khăn này một phần do các nhà thầu không quyết liệt ngay từ đầu. Ông yêu cầu các đơn vị phải quyết tâm hơn, không còn đường lùi, giữ đúng cam kết. Bởi theo ông, các dự án cao tốc trong giai đoạn hết sức cấp thiết trong phát triển kinh tế và còn là bài học để các nhà thầu, cơ quan quản lý nhà nước rút kinh nghiệm hoàn chỉnh hơn cho các giai đoạn tiếp theo. Dự kiến sáng mai (22-11), đoàn công tác tiếp tục kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây từ Bình Thuận đến Đồng Nai. Theo Đức Trong https://tuoitre.vn/kiem-tra-cao-toc-cham-tien-do-bo-truong-nguyen-van-thang-yeu-cau-tim-ngay-giai-phap-20221121221024262.htm