Theo Bộ NN-PTNT báo cáo tình hình 6 tháng đầu năm, thời tiết thuận lợi nên hàng chục ngàn tàu cá, tổ đội vẫn yên tâm bám biển, sản xuất trên Biển Đông. 

Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT) tại Hội nghị tổng kết công tác 6 tháng đầu năm và đề ra các nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm 2020, diễn ra sáng nay 14-7, tại Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm nay, thời tiết tương đối thuận lợi cho hoạt động khai thác hải sản, giá nhiên liệu giảm so với cuối năm 2019, nên dù giá cá có giảm nhưng vẫn đạt được hiệu quả khai thác, ngư dân vẫn tích cực bám biển sản xuất ở tất cả các vùng biển để khai thác hải sản.

“Tại hầu hết các địa phương chưa xảy ra tình trạng tàu cá nằm bờ không đi khai thác do ảnh hưởng của dịch Covid-19”, Tổng cục Thủy sản cho biết.

Tàu kiểm ngư Việt Nam tuần tra, kiểm tra hoạt động khai thác thủy hải sản trên vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa và nhà giàn DK1. Theo thống kê, cả nước hiện có 96.600 tàu cá, trong đó có 47.448 tàu cá có chiều dài từ 6-12m, 18.687 tàu cá chiều dài từ 12-15m, 27.865 tàu cá có chiều dài từ 15-24m, 2.618 tàu cá có chiều dài trên 24m.

Tuy nhiên, tàu cá vỏ gỗ vẫn chiếm tỷ lệ cao với 98,6%; còn lại là vỏ thép và vỏ vật liệu mới.

Ước sản lượng khai thác thủy và hải sản nói chung trong 6 tháng đầu năm đạt 1,88 triệu tấn (tăng 1,4% so với năm 2019). Trong đó khai thác biển đạt 1,8 triệu tấn (tăng 1,5% so với cùng kỳ), khai thác nội địa 78.900 tấn (đạt 99,2% cùng kỳ). Sản lượng cá ngừ đại dương mắt to, vây vàng tính lũy kế 6 tháng ước đạt 11.294 tấn, tăng khoảng 1,05 % so với cùng kỳ năm 2019 (đạt 10.734 tấn).

Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thị trường nhập khẩu giảm. Vì vậy, giá cá ngừ trong tháng 6 tiếp tục giảm. Giá cá ngừ các loại tại Phú Yên, Khánh Hòa, Đà Nẵng giảm từ 5.000 – 15.000 đồng/kg tùy loại so với tháng trước.

Tại hội nghị này, Tổng cục Thủy sản cũng báo cáo, ngay sau khi Trung Quốc đơn phương thông báo lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông (từ ngày 1-5 đến ngày 16-8), các tàu kiểm ngư của Cục Kiểm ngư Việt Nam đã tăng cường các hoạt động tuần tra, bảo vệ, động viên ngư dân bám biển, tiếp tục các hoạt động khai thác hải sản trên Biển Đông.

Theo đó, các Chi đội kiểm ngư đã triển khai 44 lượt tuần tra, kiểm tra hoạt động khai thác thủy hải sản trên vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa và nhà giàn DK1. Qua tuần tra kiểm soát, các tàu kiểm ngư đã phát hiện và xua đuổi 222 tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Lực lượng kiểm ngư cũng phối hợp với các đơn vị tiếp nhận, xử lý 103 vụ với 118 tàu có 613 người gặp tai nạn, sự cố khi hoạt động nghề cá trên biển, cứu thành công 44 tàu và 438 người.

Trong 6 tháng đầu năm, đã có 4.185 tổ đội sản xuất trên biển đang hoạt động với sự tham gia của 29.295 tàu cá (trong đó 3.127 tàu hậu cần dịch vụ), 177.718 lao động trên các vùng biển xa.

