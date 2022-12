Không để đứt gãy nguồn cung nông sản, thực phẩm dịp Tết

Sơ chế, đóng gói dưa leo tại WinEco Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM chiều 17-10 – Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đó là những giải pháp được nhắc đến trong diễn đàn “Kết nối tiêu thụ các nông sản chủ lực phía Nam phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023” do Bộ NN&PTNT tổ chức trực tuyến ngày 1-12.

Ông Phạm Huy Huệ – Giám đốc Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp, Sở NN&PTNT TP.HCM – cho biết trong dịp Tết Nguyên đán, TP có nhu cầu khoảng 370.000 tấn rau củ quả nhưng nguồn tại chỗ chỉ đáp ứng được khoảng 20%. Nhu cầu thịt heo là 230.000 con, TP đáp ứng 8 – 10% và nhu cầu khoảng 450.000 tấn thủy hải sản nhưng khả năng cung ứng đạt khoảng 15%…

Do đó, theo ông Huệ, nguồn cung hàng hóa cung ứng cho người dân trên địa bàn trong dịp Tết chủ yếu phụ thuộc vào nguồn cung ứng tại các tỉnh lân cận. Ông Nguyễn Quốc Đạt, phó chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, cho biết dù giá cả không thuận lợi cho người chăn nuôi nhưng số lượng dự trữ nguồn cung cho dịp cuối năm tương đối ổn định.

Dự báo nhu cầu về thực phẩm trong dịp Tết sẽ giảm so với những năm trước bởi nhiều lý do khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, các đô thị lớn chỉ tự cung ứng được khoảng 20 – 40% nhu cầu của người tiêu dùng, còn lại phải nhập từ các địa phương xung quanh. Do đó, theo ông Đạt, vấn đề đảm bảo vệ sinh thực phẩm cần được giám sát chặt.

Ông Lê Thanh Hòa – phó cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ NN&PTNT – đề nghị các địa phương cung cấp những số liệu để tổ diễn đàn có thông tin cụ thể cung cấp đến các doanh nghiệp, các đối tác đảm bảo hàng hóa không bị ứ đọng trong các chuỗi lưu thông.

“Rất mong các doanh nghiệp tính đến việc đưa sản phẩm có chất lượng ra thị trường không chỉ ở phía Nam mà cả phía Bắc, đảm bảo quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm. Có như vậy mới đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân không chỉ vùng ĐBSCL mà đối với cả nước, hướng tới thị trường xuất khẩu”, ông Hòa nói.