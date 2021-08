Không có việc hàng chục người trong khu cách ly bị đói ăn nên tụ tập, la hét, đòi rời khu cách ly

Công an thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) khẳng định, đó là các đối tượng nghiện ma túy đang được cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid-19, do đói thuốc nên tụ tập la hét, đòi được thả về để kiếm ma túy chứ không phải do bị đói ăn như các trang mạng xã hội đang lan truyền.