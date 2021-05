Khởi tố vụ án Thẩm mỹ viện Amida vi phạm phòng, chống dịch Covid-19

Trưa 13-5, trao đổi với PV Báo SGGP, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng xác nhận, sáng cùng ngày, Công an TP Đà Nẵng có quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người” theo điều 295 BLHS, xảy ra tại Thẩm mỹ viện Amida.

Thẩm mỹ viện Amida vi phạm phòng chống dịch Covid-19