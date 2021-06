Khởi tố giám đốc thẩm mỹ viện Amida vì vi phạm quy định phòng chống dịch

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định – Ảnh: Đ.C.

Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, cho tại ngoại và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, trong đợt dịch COVID-19 bùng phát trở lại ở Đà Nẵng vào thời điểm tháng 4-2021, ông Trọng tổ chức cuộc họp có trên 30 nhân viên công ty tham gia. Trong khoảng thời gian tổ chức cuộc họp từ 20h30 đến 22h15 ngày 2-5, trước khi vào họp các nhân viên đều mang khẩu trang theo quy định nhưng đến phần “truyền lửa” do mình chủ trì, ông Trọng đã yêu cầu các nhân viên bỏ khẩu trang, sau đó yêu cầu nhân viên hô to các mục tiêu… Sau cuộc họp này, dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại Công ty Amida với 65 người nhiễm COVID-19. Nhà nước phải chi trả chi phí điều trị, truy vết, cách ly các trường hợp F1 và chi phí vận chuyển các ca bệnh trên với số tiền hơn 7,1 tỉ đồng. Hành vi của ông Trọng đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về phòng chống dịch COVID-19.Trước đó, ngày 13-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người xảy ra tại thẩm mỹ viện Amida