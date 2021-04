Khởi tố, điều tra đường dây mang thai hộ với mục đích thương mại

Hai bị can trong đường dây mang thai hộ Nguyễn Anh Thư và Phạm Ngọc Thảo

Quá trình điều tra ban đầu xác định, các đối tượng quen biết nhau do Phạm Ngọc Thảo từng sinh con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, nên đã quen biết bác sĩ Hòa.

Trước đó, tham gia các hội nhóm về hiếm muộn nên Thảo đã quen biết bị can Nguyễn Anh Thư. Sau đó, cả hai đăng thông tin tìm người có nhu cầu thuê người mang thai hộ và người mang thai hộ trên hội nhóm hiếm muộn để làm trung gian môi giới kiếm lời.

Các đối tượng Thư và Thảo sau đó hợp tác với Nguyễn Danh Hòa để hình thành nên đường dây mang thai hộ.

Theo đó, các đối tượng bị khởi tố gồm: Phạm Ngọc Thảo (40 tuổi, ở TPHCM); Nguyễn Anh Thư (29 tuổi, ở TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Danh Hòa (59 tuổi, ở quận Đống Đa, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi “Tổ chức mang thai hộ”. Trong vụ án này, công an xác định bị can Nguyễn Danh Hòa là bác sĩ sản khoa, hiện cộng tác với nhiều bệnh viện khác nhau trên địa bàn TP Hà Nội; có phòng khám tại nhà, nhưng không có giấy phép hoạt động.Quá trình đó, với những người không đủ điều kiện để tạo phôi thai, nhóm bị can trực tiếp hỗ trợ làm giả giấy tờ để hợp pháp hóa, đưa vào bệnh viện tạo phôi, sau đó đưa phôi đến phòng khám không phép của bác sĩ Hòa đặt vào người mang thai hộ. Bị can Hòa sẽ là người trực tiếp làm các thủ thuật hỗ trợ sinh sản. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

