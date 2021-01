5 bị can nguyên là lãnh đạo, nhân viên của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi cục Thuế TP Phan Thiết bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, liên quan đến các sai phạm trong quản lý đất đai tại TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận).

Ngày 7-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi làm việc của các bị can.

Theo đó, 5 bị can bị khởi tố, gồm: Nguyễn Ngọc Hải – nguyên Giám đốc, Nguyễn Hữu Hoành – nguyên Phó Giám đốc của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Phan Thiết, Nguyễn Thị Hoàng Oanh là nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Phan Thiết và Trần Văn Đông, Nguyễn Ngọc Quang là cán bộ Chi cục thuế TP Phan Thiết.

Ông Nguyễn Hữu Hoành, nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Phan Thiết được dẫn về nơi tạm giam

Các bị can trên bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, liên quan đến các sai phạm đất đai tại TP Phan Thiết thời gian qua.

Khám xét nơi làm việc của các bị can

Trong 5 bị can nêu trên, bị can Nguyễn Ngọc Hải, Nguyễn Thị Hoàng Oanh được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. 3 bị can còn lại đã bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Cùng ngày, cơ quan điều tra đã tổ chức khám xét nơi làm việc của các bị can, thu giữ nhiều tài liệu để phục vụ công tác điều tra.

2 cán bộ của Chi cục Thuế TP Phan Thiết cũng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra sai phạm

Các bị can được lực lượng chức năng đưa về nơi tạm giam để phục vụ công tác điều tra

Theo cơ quan điều tra, bước đầu xác định các bị can này gây thiệt hại trên 3 tỷ đồng trong số 35 hồ sơ đất đai có sai phạm. Đây là vụ án mà Công an tỉnh Bình Thuận điều tra trong giai đoạn 2 của vụ việc. Trước đó, hàng loạt bị cáo nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và nhân viên các phòng chuyên môn UBND TP Phan Thiết đã phải hầu tòa vì có sai phạm trong công tác quản lý đất đại tại TP Phan Thiết.

Theo NGUYỄN TIẾN

https://www.sggp.org.vn/khoi-to-bat-tam-giam-cac-nguyen-lanh-dao-nhan-vien-van-phong-dang-ky-dat-dai-va-chi-cuc-thue-tp-phan-thiet-707424.html