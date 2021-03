Sáng 29-3, Đảng ủy – ban giám đốc Công an TP.HCM, Quận ủy – UBND quận 5 và Đảng ủy – Ban chỉ huy Công an quận 5 tổ chức buổi lễ khen thưởng nóng cho hai CSGT dẫn đường cho xe chở sản phụ đẻ rớt.

Ban giám đốc Công an TP.HCM, Quận ủy – UBND quận 5 và Đảng ủy – Ban chỉ huy Công an quận 5 trao quyết định khen thưởng cho hai CSGT có hành động đẹp – Ảnh: MINH HÒA

Hai chiến sĩ Đội cảnh sát giao thông – trật tự Công an quận 5 là đại úy Nguyễn Trung Hiếu và đại úy Đỗ Huỳnh Trung Quân nằm trong số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và nêu gương người tốt, việc tốt được khen thưởng đợt này.

Khi được người dân nhờ giúp đỡ, hai anh đã chạy xe môtô đặc chủng dẫn đường cho xe chở sản phụ đẻ rớt trên ôtô đến bệnh viện nhanh hơn vào sáng 26-3.

Tâm trí tôi chỉ nghĩ cách nào nhanh nhất giúp người phụ nữ và em bé đến bệnh viện để bác sĩ và nhân viên y tế có chuyên môn hơn xử lý cấp cứu. Khi người sanh đẻ mà không đúng cách rất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Đại úy Nguyễn Trung Hiếu

Ông Phạm Quốc Huy, phó bí thư Quận ủy, chủ tịch UBND quận 5, đánh giá cao tinh thần giúp đỡ nhân dân của hai chiến sĩ CSGT.

“Đây cũng là niềm tự hào, hãnh diện của cán bộ, chiến sĩ công an quận 5. Chúng tôi mong rằng những hình ảnh, nghĩa cử, thành tích tốt đẹp này sẽ được các lãnh đạo Đảng ủy, chỉ huy Công an quận 5 tiếp tục chỉ đạo các các bộ, chiến sĩ Công an quận 5 nhân rộng”, ông Huy nói.

Đại tá Nguyễn Văn Tiến, trưởng Công an quận 5, cho biết trường hợp hai chiến sĩ CSGT Công an quận 5 có tình huống xử lý đưa sản phụ đẻ trên xe đến bệnh viện sớm nhất có thể cũng là việc làm bình thường.

“Công an quận 5 thường xuyên chỉ đạo các cán bộ, chiến sĩ trong quá trình công tác, thực hiện nhiệm vụ khi gặp tình huống như trên cũng sẽ làm tương tự”, đại tá Tiến cho hay.

Đại tá Nguyễn Văn Tiến, trưởng Công an quận 5, trả lời phóng viên – Ảnh: MINH HÒA

Công an quận này cũng khen thưởng nóng tập thể Đội cảnh sát kinh tế đã phá chuyên án tàng trữ hàng cấm số lượng lớn, khoảng 37.000 cây thuốc lá ngoại nhập lậu; khen thưởng tập thể Đội cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận đã giải cứu thành công hai người mắc kẹt trong đám cháy lúc rạng sáng trên đường Tạ Uyên, phường 12, quận 5.

Đại úy Hiếu (trái) và đại úy Quân chạy môtô đặc chủng dẫn xe chở sản phụ đến bệnh viện kịp thời – Ảnh: MINH HÒA Theo MINH HÒA