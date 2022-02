Khảo sát cha mẹ về tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi, có 60,6% đồng ý

Người dân được tiêm vắc xin ngừa COVID-19 tại quận Gò Vấp, TP.HCM – Ảnh: DUYÊN PHAN

Bộ Y tế cho biết đến nay đã có 44 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã có kế hoạch hoặc đã tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, tăng hơn thời điểm trước Tết Nguyên đán 7 quốc gia.

Tại Việt Nam, Chính phủ cũng đã có nghị quyết mua 21,9 triệu liều vắc xin Pfizer (loại 10mcg dùng cho trẻ em) để tiêm ngừa cho nhóm tuổi này.

Tính đến ngày 7-2, cả nước đã tiêm trên 166,1 triệu liều vắc xin cho người từ 18 tuổi trở lên, gồm mũi 1 là 70,65 triệu liều, mũi 2 là 67,87 triệu liều, mũi bổ sung 10,38 triệu liều và mũi 3 là 17,2 triệu liều.

Có 52/63 tỉnh thành có tỉ lệ bao phủ mũi 2 trên 90%. 11/63 tỉnh thành còn lại có tỉ lệ bao phủ mũi 2 từ 82% – dưới 90% là Thanh Hóa, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Cao Bằng, Sơn La, Điện Biên, Phú Yên, Tây Ninh, Trà Vinh, Bình Dương.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Sau Tết, nhiều địa phương có ca COVID-19 cao nhất tạm ngưng hoạt động mùa xuân

Vào ngày thứ 2 trở lại làm việc, học tập; số ca COVID-19 trong 24 giờ (từ 16h ngày 7-2 đến 16h ngày 8-2) trên cả nước tăng lên 21.909 ca, cao hơn 50% so với những ngày nghỉ Tết.

Một số địa phương như Hải Dương, Hà Nam… ghi nhận số ca COVID-19 cộng đồng trong thời gian này cao nhất từ đầu năm đến nay. Nhiều tỉnh, thành cũng đã ra thông báo tạm ngưng hoặc hạn chế tổ chức các hoạt động đông người trong mùa xuân.

Tại Hà Tĩnh, thực hiện nghiêm và ở mức cao nhất các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, đặc biệt là việc chấp hành nghiêm 5K. Hạn chế tổ chức, tham gia các hoạt động đông người sau Tết Nguyên đán như: đi lễ hội tại các đền, chùa, các hoạt động trong mùa xuân…

Riêng các xã, phường, thị trấn có cấp độ dịch được đánh giá ở cấp 3, cấp 4 thì quyết định tạm dừng tổ chức dạy học trực tiếp đối với học sinh mầm non, tiểu học và học sinh lớp 6 (trẻ chưa được tiêm vắc xin COVID-19) cho đến khi địa bàn thay đổi cấp độ dịch ở mức an toàn.

Còn tại Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu tạm dừng tất cả lễ hội đến hết tháng 3 âm lịch. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Nghệ An phải dừng các hoạt động lễ hội dịp đầu năm mới vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Tương tự, tại TP Vinh, với tình hình dịch bệnh trên địa bàn còn diễn biến phức tạp, TP sẽ tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí, liên hoan, vui xuân tập trung đông người sau Tết.

Nhân viên y tế lấy mẫu cho người dân phường 3, quận Bình Thạnh – Ảnh: DUYÊN PHAN

Tiêm 1,5 triệu liều vắc xin COVID-19 dịp Tết, tiếp tục chiến dịch tiêm mùa xuân

Ngày 8-2, Bộ Y tế có văn bản khẩn gửi các tỉnh, thành về việc đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng mùa xuân vắc xin COVID-19.

Bộ này cho biết, đến hết ngày 6-2 (mùng 6 tháng giêng), cả nước đã tiêm được khoảng 182,5 triệu liều vắc xin COVID-19.

Tỉ lệ tiêm mũi 2 cho người từ 12 tuổi trở lên đạt 95,5%, mũi 3 (liều nhắc lại) cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 25%. Riêng trong chiến dịch tiêm chủng mùa xuân, cả nước đã thực hiện khoảng 1,5 triệu liều vắc xin COVID-19.

Để tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân và hoàn thành mục tiêu bao phủ vắc xin, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh thành, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai quyết liệt chiến dịch tiêm chủng mùa xuân theo kế hoạch, bảo đảm tất cả những người từ 12 tuổi tiêm đủ liều cơ bản, người từ 18 tuổi được tiêm mũi 3.

Đặc biệt, các địa phương rà soát tiêm chủng cho người đến và trước khi đi đến nơi khác, người lao động quay trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán mà chưa được tiêm đủ liều, đảm bảo an toàn tiêm chủng.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Từ 15-3, tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất khẩu trang y tế

Mới đây, Bộ Công thương có thông tư 03/2022/TT-BCT về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch có hiệu lực từ ngày 15-3 đến 31-12.

Theo đó, tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch (gồm quần áo, kính, khẩu trang y tế, mũ bảo hộ, găng tay, giày).

Đối với những lô hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch đã làm thủ tục hải quan tạm nhập từ ngày 1-1 đến trước ngày 15-3 được tiếp tục thực hiện tái xuất theo quy định tại nghị định 69/2018/NĐ-CP.

Bệnh viện điều trị COVID-19 – Ảnh: NAM TRẦN

Tình hình dịch bệnh ở một số tỉnh thành

– Hà Nội ngày 8-2 ghi nhận 2.903 ca bệnh mới, trong đó có 569 ca cộng đồng. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (109); Chương Mỹ (106); Nam Từ Liêm (95); Long Biên (91); Đông Anh (89).

Từ ngày 29-4-2021 đến nay Hà Nội có 157.073 ca bệnh, hiện thành phố không còn điểm phong tỏa. Có 51.224 bệnh nhân đang điều trị, trong đó tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương có 158 ca, tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội có 173 ca; các bệnh viện của Hà Nội đang điều trị 2.254 ca. Hôm qua, có 16 ca bệnh ở Hà Nội tử vong, nâng tổng số tử vong đến nay là 779 ca.

– Hải Dương ngày 8-2 ghi nhận 1.245 ca COVID-19 mới. Đây cũng là lần đầu tiên từ khi dịch xuất hiện tại Việt Nam, Hải Dương có số ca mắc đạt kỷ lục trong 1 ngày. Trong số những bệnh nhân hôm nay, có 704 trường hợp là F1, 220 ca ho sốt cộng đồng, 274 ca sàng lọc cộng đồng, 4 bệnh nhân sàng lọc tại bệnh viện, 43 ca về từ các tỉnh khác. Hải Dương có 1 ca COVID-19 tử vong trong ngày, nâng tổng số ca tử vong lên 26.

– Nhịp sống người dân ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang từng bước trở lại bình thường mới. Vĩnh Long trước đây vào những ngày đầu năm ghi nhận khoảng 1.000 ca mắc, nay chỉ còn khoảng 35 ca mỗi ngày.

Tiền Giang dịch bệnh đã có xu hướng lắng dịu, ngày 7-2 chỉ ghi nhận 56 ca. Hậu Giang số ca nhiễm giảm sâu, trong 10 ngày qua, số ca COVID-19 mỗi ngày đều giảm, chỉ ở mức 2 con số, từ hơn 30 ca đến dưới 80 ca.

Các địa phương khác như thành phố Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh cũng ghi nhận số ca bệnh giảm mạnh. Hầu hết các địa phương trong khu vực đã cho học sinh đi học trở lại.

