Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền đã ký quyết định hủy kết quả trúng tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo (giáo viên mầm non) thuộc UBND huyện Triệu Sơn đối với 23 người vì sử dụng chứng chỉ không đúng quy định.

Trường mầm non Đồng Tiến, xã Đồng Tiến,huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) – Ảnh minh họa: HÀ ĐỒNG

Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc hủy kết quả trúng tuyển 23 viên chức giáo dục – đào tạo ở huyện Triệu Sơn vì sử dụng chứng chỉ không đúng quy định – Ảnh: HÀ ĐỒNG

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, hoặc trên trang thông tin điện tử của UBND huyện và không tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển của 23 người này trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo. Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn kiểm tra, rà soát, báo cáo chủ tịch UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định của pháp luật. Sáng 11-6, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Quang Trung – phó chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn – cho biết: “Theo quyết định của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, 23 người bị hủy kết quả trúng tuyển viên chức giáo dục – đào tạo huyện Triệu Sơn vì đã sử dụng chứng chỉ tiếng Anh và tin học không đúng quy định của Nhà nước. Đây là kết quả kiểm tra, rà soát, xác minh của phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Triệu Sơn đối với số người trúng tuyển viên chức giáo dục – đào tạo của huyện năm 2019. Hiện nay, UBND huyện Triệu Sơn đang xử lý vụ việc này theo chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh”.Theo tìm hiểu của, 23 viên chức giáo dục mầm non nêu trên của huyện Triệu Sơn trúng tuyển năm 2019 nhưng chưa đi dạy. Khi UBND huyện Triệu Sơn tổ chức tuyển viên chức giáo dục – đào tạo năm 2019, các ứng viên nộp cùng hồ sơ có các loại chứng chỉ nhưng chỉ có bản photo. Đến khi có kết quả trúng tuyển, ứng viên mới nộp bản gốc của các chứng chỉ để phòng chuyên môn của huyện đối chiếu. Do nghi ngờ các loại chứng chỉ của ứng viên đã trúng tuyển không đúng quy định, Công an huyện Triệu Sơn vào cuộc điều tra, xác minh. Kết quả cho thấy tại một trường đại học ở Hà Nội không cấp các chứng chỉ mà 23 người đã trúng tuyển viên chức sử dụng.

Theo HÀ ĐỒNG